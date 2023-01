Ascolti tv, bene Boomerissima con Marcuzzi. Giù La7 senza talk show

18 gennaio 2023 a

Il buon risultato di Alessia Marcuzzi e il suo Boomerissima, un giorno da dimenticare per La7 senza gli approfondimenti e le notizie causa sciopero del personale non giornalistico. Sono questi i verdetti degli ascolti tv di martedì 17 gennaio. L’ultima puntata della fiction di Rai1 ’Il nostro generale' ha battuto la partita di Coppa Italia in onda su Canale 5 e ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri con 3.603.000 telespettatori e il 19% di share.

Il match Napoli-Cremonese ha totalizzato invece 3.428.000 telespettatori e il 18,1%. Su Rai2 la seconda puntata di ’Boomerissima' è stata vista da 1.459.000 telespettatori pari all’8,5% (cresce di +1,13 punti e +150.000 spettatori rispetto al debutto), mentre Italia 1 con ’Le Iene' ha registrato 1.316.000 telespettatori e il 9,4%. A seguire ’Cartabianca' su Rai3 ha interessato 1.155.000 telespettatori con il 6,6% di share e ’Fuori dal Coro' su Retequattro ne ha conquistati 723.000 con il 4,8%. ’Il mio trentesimo Natale' su Tv8 ha segnato il 2,4% di share con 472.000 telespettatori, seguito da La7 che con ’Lo Hobbit - La desolazione di Smaug’ ha raccolto 332.000 telespettatori e il 2%. Nove, infine, chiude la classifica del prime time con ’La rapina perfetta - The Bank Job’, visto da 283.000 telespettatori pari all’1,5% di share.

Rai1 con ’Soliti Ignoti - Il ritornò si aggiudica anche l’access prime time grazie a 5.116.000 telespettatori e il 23,3% di share. Canale 5 con ’Striscina la notizina' ha ottenuto invece 4.017.000 telespettatori e il 18,5%. Anche il preserale è andato alla rete ammiraglia Rai che con ’L’Eredità’ ha conquistato 4.749.000 telespettatori e il 26,1%, mentre ’Avanti un altro!’ su Canale 5 è stato visto da 3.638.000 telespettatori pari al 20,4% di share. Nel complesso alle reti Rai sono andate la prima serata, con 8.742.000 telespettatori e il 40,83% di share, e l’intera giornata con il 40,25% e 3.738.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 4.338.000 telespettatori e il 44,2%.