C'è Posta Per Te, mamma Ferragni sconvolta: "Allucinante"

Valentina Bertoli 11 gennaio 2023 a

a

a

Una storia di maschilismo e violenza psicologica, un amore tossico. Maria De Filippi torna in prima serata e sbanca gli ascolti del sabato sera. “C’è posta per te”, seguitissimo programma Mediaset, catalizza l’attenzione del pubblico grazie alla storia di Valentina e Stefano. Dopo il tradimento di lei e la rottura, a farli ricongiungere è intervenuta proprio la celebre busta del programma. Tutto si è concluso con un apparente lieto fine, ma a scuotere il pubblico sono stati gli atteggiamenti intrisi di patriarcato di lui. Chiara Ferragni ha condannato in diretta l’insana relazione: “Roba tossica”. Poi è Marina Di Guardo, la madre dell’influencer, a disintegrare la trasmissione: “Allucinante!”.

Che piaccia o no, “C’è posta per te” è una trasmissione da 30.2% di share. Maria De Filippi torna ad essere la signora del sabato sera e domina gli ascolti Tv. Il programma inizia col botto. Valentina e Stefano, divisi dalla famosa busta che salda o rompe il legame per sempre, arrivano in studio per raccogliere i cocci del tradimento di lei. Mentre la conduttrice narra le vicende fondamentali, iniziano a spuntare indizi sugli atteggiamenti maschilisti e mortificanti di lui. Se l’obiettivo del programma è quello di trasformare una storia d’amore in intrattenimento totalizzante, questa volta non è stato centrato. Per molti, infatti, l’errore sta a monte: la decisione di rendere una vicenda di violenza psicologica un rapporto come tanti non risulta vincente ed educativa. Spettatrice d’eccezione è Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale comunica, tramite una storia su Instagram, il suo sdegno: “È la storia d’amore più tossica che io abbia mai sentito”.

Presto arriva anche il sostegno della madre dell’influencer, Marina Di Guardo. La scrittrice, a distanza di tre giorni dalla messa in onda del programma, prende un’esplicita posizione di disapprovazione e critica. Pubblicando lo screen di un articolo di giornale intitolato: “C'è posta per te: come la tv normalizza la violenza”, Marina ha commentato: “Allucinante! E poi ci chiediamo perché tanta violenza continua contro le donne”. Ferragni allora, da sempre promotrice dell’idea di self-made woman, rilancia l’accusa e sentenzia: “I media italiani non sanno ancora parlare di donne”.