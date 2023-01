Giorgia Meloni, sondaggio a sorpresa: è la diva dell'anno. Surclassate Kate e Ferragni

10 gennaio 2023 a

a

a

Giorgia Meloni non primeggia solo nei sondaggi politici degli istituti demoscopici che vedono il suo partito, Fratelli d'Italia, sfondare la quota del 30 per cento degli orientamenti di voto, ma anche nelle rilevazioni delle riviste di costume. Infatti la premier è la "diva dell’anno" per il sondaggio pubblicato dal settimanale "Diva e donna" (Cairo Editore) in edicola domani e realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri.

FdI inarrestabile, schianto Pd: anche da Mentana le cifre mai viste

Agli intervistati è stata chiesta la classifica delle "dive" più amate dagli italiani nel 2022: la neo presidente del Consiglio si piazza al primo posto con il 30,3% di consensi e con grandissimo distacco batte molte prime donne dello spettacolo e anche i reali inglesi. Ecco i risultati del sondaggio esclusivo. Fra queste donne chi considera la "diva" del 2022? Giorgia Meloni: 30,3%, Kate d’Inghilterra: 11,8%, Diletta Leotta: 7,7 %, Chiara Ferragni: 7,2%, Olena Zelenska (first lady dell'Ucraina, moglie del presidente Volodymyr Zelensky): 6,8%, Michelle Hunziker: 5,7%, Meghan Markle: 4,5%, Charlene di Monaco: 3,7%, la presentatrice ed ex moglie di Francesco Totti Ilary Blasi: 3,3%, e la nuova fidanzata dell'ex calciatore Noemi Bocchi: 2,4% (nessuna di queste/non si esprime: 16,6%).

“Problema sottovalutato”. Il caro-benzina scatena la politica, ma Meloni gongola

Secondo i risultati del sondaggio Giorgia Meloni piace sia agli uomini (33,4%) che alle donne (27,4%) e riceve alti consensi in tutte le fasce d’età degli intervistati. Alla domanda "Qual è la caratteristica principale che possiede o definisce la donna che lei considera la diva del 2022?» il 28,1% del campione ha risposto «la personalità e il carisma".