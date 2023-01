Alessia Marcuzzi, come è andato il debutto di Boomerissima: gli ascolti tv

11 gennaio 2023 a

C'era grande attesa per l'esordio su Rai 1 del nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi, Boomerissima, in una serata - quella di martedì 10 gennaio - caratterizzata dal calcio e dai tanti talk show in onda. Ecco gli ascolti tv di ieri: in prima serata vince la partita di Coppa Italia Inter-Parma su Canale5 con una media di 3.815.000 spettatori e share del 19.3% (primo tempo 4.095.000 e 18.5%, secondo tempo 3.713.000 e 18.6%, tempi supplementari 3.578.000 e 22.2%).

Su Rai1 la fiction Il Nostro Generale con Sergio Castellitto ha catturato l'attenzione di 3.411.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 positivo l’esordio di Boomerissima: 1.310.000 spettatori (7.4%). Su Italia1 Le Iene Show 1.278.000 (8.8%). Tra i talk su Rai3 #Cartabianca 811.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro 716.000 spettatori (4.7%). Su La7 DiMartedì 1.144.000 spettatori pari al 6.4% (DiMartedìpiù 385.000 e il 5.7%). Su Tv8 Un Natale di cioccolato registra 590.000 spettatori (2.9%). Sul Nove The November Man è stato visto da 276.000 spettatori (1.4%).