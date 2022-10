Tu si que vales, Maria De Filippi fulmina Teo Mammucari: cosa c'è dietro

Alice Antico 30 ottobre 2022 a

A “Tu si que vales”, nel corso della puntata di sabato 29 ottobre 2022, in prima serata, sono sbarcati gli “Arte Algo”, due acrobati spagnoli che hanno sfoggiato un’esibizione funambolica da brivido. I due artisti, infatti, sono stati protagonisti di una performance perfetta con delle evoluzioni in aria pirotecniche, delle capriole impossibili e dei salti superbi..tanto che, alla fine del numero, gli iberici hanno raccolto la ‘standing ovation’ del pubblico ed il 100% dei voti favorevoli.

Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti hanno optato per quattro sì, spedendo direttamente in finale il duo. Prima di mandare il duo a casa, però, c’è stato un simpatico siparietto tra Teo e Maria. Di fatti, dopo che gli “Arte Algo” hanno concluso la loro esibizione, Mammucari ha preso parola e ha criticato il duo di acrobati tra il serio e il faceto, utilizzando dei termini tecnici. Uno scherzo? Pare di sì, peccato che gli artisti spagnoli non abbiano subito compreso la situazione e allora: “Ragazzi, mi preme dirvi che quando parla così scherza”, è intervenuta Maria, facendo tirare un sospiro di sollievo ai concorrenti.

A questo punto, visto che il pubblico ha dato il 100% dei sì, ecco che i quattro giurati sono stati chiamati a pronunciarsi. Tutti si sono alzati subito, tranne Mammucari che ha, per finta, inscenato il rifiuto. Alla fine, naturalmente, si è alzato, mandando gli “Arte Algo" in finale per direttissima. Giunto al centro dello studio, poi, Maria lo ha pungolato. “Gli italiani non sono tutti così, lui è un caso particolare io e Gerry ce ne è occupiamo da anni”, ha sottolineato la De Filippi, rivolgendosi a Teo. “Sì, è un percorso di recupero muy dificil”- ha poi aggiunto Gerry Scotti. Tutto si è svolto in un clima goliardico, ma, secondo diversi utenti, dietro all’intervento della De Filippi si celerebbe un poco di verità. Cioè? Non è la prima volta che alcuni telespettatori, sui social, sostengono che tra tutti i giurati, quello che Maria ‘striglia’ più spesso, sia proprio Mammucari. Dunque, c’è chi sostiene che il romano sia il giudice per il quale la De Filippi straveda meno.