Luca Viscardi frenerà l'esuberanza di Charlie Gnocchi? Rivoluzione su Rtl

Francesco Fredella 06 gennaio 2023 a

a

a

Dal venerdì alla domenica su RTL 102.5 continua il grande show, dalle 11 alle 13, con 3 conduttori molto affiatati e amati dal pubblico: Luca Viscardi, Charlie Gnocchi, reduce dal GfVip e Carolina Rey. E' questa la nuova formazione di "W l'Italia No problem", in onda nel weekend dalle 11 alle 13. Show. Gag. Grande musica, ovviamente sempre in diretta. Dal 7 gennaio arriva anche Luca Viscardi che affiancherà Charlie Gnocchi e Carolina Rey. Viscardi, bergamasco doc, è una voce storica della radiofonia italiana, amatissimo dal pubblico di RTL 102.5, fondatore de "La Famiglia giù a nord" insieme a Jennifer Pressman e Antonio Gerardi.

Suraci si arrende a Signorini, Charlie Gnocchi torna in onda su RTL 102.5. Ma spunta una clausola

Viscardi, che continuerà a condurre anche la Suite 102.5 di sera, ha una voce inconfondibile e incarna il deejay di un tempo. Charlie Gnocchi, invece, è istrionico, imprevedibile e autoironico proprio come Carolina Rey, che ha un grande senso dell'humor. Charlie Gnocchi, dopo una parentesi al Grande Fratello Vip, quindi torna a far parte della grande famiglia di RTL 102.5. "La radio mi è mancata molto. Senza radio e senza musica non riuscirei a vivere. A Viscardi il compito di frenare la mia esuberanza, altrimenti il presidente Suraci s'arrabbia seriamente con me", commenta Charlie Gnocchi.