Suraci si arrende a Signorini, Charlie Gnocchi torna in onda su RTL 102.5. Ma spunta una clausola

Francesco Fredella 02 gennaio 2023

Tanto tuonò che piovve. Signorini, solo pochi giorni fa, aveva lanciato un appello al Presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci: "Ti prego, riprendi Charlie a lavorare in radio, ha due famiglie da mantenere". Gnocchi, infatti, dopo il Grande Fratello aveva fatto pressione su Suraci affinché lo riprendesse in onda. Ed il video è diventato virale. Ma adesso con l'intervento in onda di Signorini arriva la svolta: Suraci in un nuovo video annuncia - dopo l'ennesima telefonata dell'ex gieffino - di essere pronto alla riprenderlo. Spunta una condizione: "Alla prima paraculata che fai si risolve il contratto", dice Suraci a Gnocchi. Tutto messo nero su bianco. Charlie Gnocchi torna in onda a W l'Italia a partire da oggi su RTL 102.5. Sempre dalle 11 alle 13. Ma dovrà non essere para... Ce la farà? Tutti connessi sulla prima radiovisione d'Italia per scoprirlo.