Domenica In, il cantante misterioso da Venier: chi è Alessandro Ristori

Nella puntata di Capodanno di “Domenica In”, Mara Venier ha ospitato, tra i tanti, Alessandro Ristori, cantante originario di Faenza, classe 1979. L’artista si è presentato con un outfit anni Settanta, con pantaloni a zampa di elefante e con una giacca a quadretti bianchi e neri e delle spalline alquanto evidenti: inutile dire che, sui social, gli utenti si sono sbizzarriti nel commentare l’abbigliamento del musicista. Ma c’è stata una cosa ben più rilevante da evidenziare: sempre sul web, parecchi telespettatori sintonizzati su Rai Uno si sono chiesti chi sia Ristori. Sono così piovuti non pochi ‘rumors’ su Twitter che hanno fatto dell’ironia, e pure del sarcasmo, sulla popolarità del cantante che si è esibito sulle note del celebre brano “Amore disperato” di Nada.

Commenti del tipo: “Richiesto in quale mondo? Telefono casa”- ha scritto un utente, in modo sarcastico, nel momento in cui a “Domenica In” si è detto che Ristori è richiesto all’estero. “Chi ha i capelli più pennellati tra questo tizio e Silvan?”- ha commentato un altro telespettatore che ha paragonato la pettinatura del cantante e quella del mago che si era esibito poco prima in studio. Altri tweet a caldo sono stati: “Scusa ma chi sei?”; “Ma questo è un comico o un cantante vero?”; “Ma chi è questo?”; “Ma questo chi è? 400 concerti? Sono proprio fuori dal mondo… o vecchia”. Velenosità anche sulla Rai: “Ragazzi ma quanti pochi soldi hanno in Rai? Domenica In, pure all’Anno che Verrà ieri sera, campano con le imitazioni”.

Chi è Alessandro Ristori? Egli, prima di cantare, ha frequentato per anni l’ambiente del teatro, prima partecipando a diversi laboratori e poi cimentandosi nella recitazione vera e propria di commedie. Dopo ha intrapreso la strada della musica, prendendo parte a numerosi concorsi canori. Nel 1999 ha partecipato anche all’accademia di Sanremo, classificandosi fra i 45 finalisti. Nell’anno 2000 è uscito il suo primo album dal titolo ‘Alessandro è Ristori’. Diverse anche le ospitate che lo hanno visto protagonista sul piccolo schermo italiano ma, soprattutto, insieme alla sua band “The Portofinos” ha cantato in diversi Paesi esteri, come Russia, Stati Uniti, Egitto e Brasile.