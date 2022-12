Luisella Costamagna, lo sfogo sulla Rai dopo Ballando Con Le Stelle

29 dicembre 2022 a

Una coda velenosa di polemiche, battibecchi e ripicche: la 17esima edizione di “Ballando con le Stelle” sui social e nelle interviste non è ancora finita. La finale del dance show di Rai1, vinta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, è stata la più contestata nella storia del programma (e prevista da Selvaggia Lucarelli con ampio anticipo, nda).

I voti social avevano incoronato Alessandro Egger e prima di lui Alex Di Giorgio, ma la giuria (compresi Alberto Matano, Rossella Erra, Salvatore Di Pasquale e Sara Di Vaira) ha ribaltato il risultato e premiato la giornalista che, causa infortunio, aveva ballato tre volte, si era ritirata e poi aveva partecipato al ripescaggio in tempo per semifinale e finale. Da qui una serie di accuse incrociate tra i giurati con un inaccettabile “tutti contro Lucarelli” (maltrattata perché ha sottolineato l’ingiustizia verso tutti i concorrenti che avevano gareggiato con continuità), presunte rivelazioni (quelle di Guillermo Mariotto su una chat in cui si gongolava per lo share portato dai litigi, ma smentite dalla giornalista del “Domani”) e frecciatine in tv e sui social. Luisella Costamagna ha incassato, ma non è stata zitta.

Dopo un post su Instagram in cui rivendicava di aver meritato la vittoria, ha rilasciato un'intervista a “TvBlog” spiegando il suo stato d’animo: “Non mi interessa il rapporto con Selvaggia Lucarelli. Io ho fatto Ballando per me stessa. La giuria era un corpo a sé, i cui giudizi ho sempre accettato perché erano assolutamente legittimi. Il risultato e il percorso sono stati riconosciuti da 4/5 della giuria, non capisco perché dovrei parlare del 1/5. Accetto i giudizi, ma si deve accettare che io non li commenti: lei mi ha dato zero, io le riservo zero commenti”.

La conduttrice ha rivelato di avere molte offerte di lavoro e si è tolta un sassolino dalle scarpe: “Agorà? È stata un’esperienza positiva sotto alcuni aspetti, negativa per altri. Ci sta che non facessi una terza stagione, continuo però a pensare che sia stato ingeneroso da parte della Rai non offrirmi un’alternativa”.

G.O.