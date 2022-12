Spotify, Mariah Carey torna in vetta alle classifiche dei brani più ascoltati

26 dicembre 2022 a

Come ogni anno, «All I Want for Christmas Is You» di Mariah Carey torna in vetta alle classifiche dei brani più ascoltati nel mondo su Spotify. Il brano risale al 1994 ed è il primo estratto dal quarto album in studio della cantante statunitense dal titolo «Merry Christmas». Sale in seconda posizione «Kill Bill», singolo estratto da «SOS», nuovo album firmato dalla cantautrice americana SZA. Gradino più basso del podio occupato da un altro classico pop di Natale, parliamo di «Last Christmas» degli Wham!, uscita nel 1984 e scritta da George Michael, ai tempi ancora dentro il duo che l’ha reso famoso.

Ancora un brano natalizio in quarta posizione, si tratta di «Rockin’ Around the Christmas Tree» di Brenda Lee, brano uscito nel 1958 e reso famoso dal film «Mamma, ho perso l’aereo!». Sale al quinto posto un altro classico pop natalizio, forse il primo della storia della musica, parliamo di «Jingle Bell Rock» di Bobby Helms, pubblicato nel 1957. Precipita al sesto posto «Unholy», featuring tra il cantautore britannico Sam Smith e la cantante tedesca Kim Petras. Settima posizione occupata da «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas» di Michael Bublè, diventato ormai una delle voci più ascoltate nel periodo natalizio. Scende in ottava posizione «Creepin’», il nuovo singolo di Metro Boomin, disc jockey di Saint Louis classe 1993, uno dei produttori musicali di riferimento per il mondo rap e trap negli Stati Uniti; questa nuova versione della hit è confezionata con il supporto di 21 Savage e The Weeknd. Ancora pop natalizio al nono posto, si tratta di un brano del 2014: «Santa Tell Me», a firmarlo Ariana Grande. Chiude la top ten un altro brano molto ascoltato durante le vacanze natalizie, parliamo di «It’s the Most Wonderful Time of the Year», canzone incisa originariamente nel 1962 da Andy Williams, che la incluse nel suo album «The Andy Williams Christmas Album» dell’anno seguente.