Eurovision Song Contest, per Mahmood e Blanco ovazione da brividi

Altro giro, altra corsa (e anche ultima). Si accendono le luci dello show più amato della settimana. L’Italia è in trepidazione per i suoi rappresentanti. Due ragazzi fuori dagli schemi, un brano dall’intenso livello emotivo: Mahmood e Blanco, per il gran finale, infiammano il palcoscenico dell’Eurovision Song Contest, il seguitissimo concorso musicale europeo. Il duo maschile vincitore del Festival di Sanremo si esibisce al Pala Olimpico di Torino in diretta internazionale e la performance è da pelle d’oca.

Måneskin sul palco dell'Eurovision con "Supermodel"

Mahmood e Blanco sono in Italia due bestie da palcoscenico e il contest di portata europea non li ha di certo indeboliti. Lanciati in orbita dal brano “Brividi”, per l’occasione rivisto e corretto secondo il regolamento, i due cantanti hanno già conquistato il Best Lyrics Award. Eleganti e romantici, le due voci si fondono e arrivano anche ai cuori più tiepidi. Se Mahmood sceglie la cifra stilistica della sobrietà, indossando un completo nero, Blanco si accende di argento. Si spogliano di ogni orpello e l’esibizione è pura armonia. La complicità tra i due ragazzi è tangibile: si guardano, si toccano, si abbracciano e ringraziano la città di Torino. Le inconfondibili sonorità del cantante di “Soldi” si confrontano con il nuovo fenomeno del momento, Blanco, e l’interpretazione del brano è magistrale. Gli spettatori fanno un pieno di adrenalina e la musica italiana vola alto. Spotify ha comunicato che “Brividi” è la canzone più ascoltata nella maggior parte dei paesi partecipanti all’Eurovision. I due, giovanissimi e pieni di entusiasmo, parlano di sentimenti e del bisogno di contrastare la tendenza a ghettizzarli. “È passata sia la canzone, sia il contenuto. Mi sembra che le persone che hanno apprezzato il pezzo vivano come me i sentimenti, in completa libertà. Il nostro Paese non ha bisogno di sottolineature. Mi sono sempre esposto in difesa dei diritti, contro le discriminazioni di genere. Le nostre sono storie d’amore diverse. Quando una cosa è naturale, spontanea e scontata alla gente non gliene frega niente: bisogna normalizzare i sentimenti” così aveva dichiarato Mahmood dopo aver conquistato la prima posizione al Festival sanremese. “A prevalere sarà la musica” ha detto il diciannovenne Blanco prima di salire sul palco. L’Italia si schiera a favore della pace e lo show diventa un’occasione per ribadire messaggi di inclusione e solidarietà in un periodo di grande instabilità per l’Europa. I bookmaker li indicano come papabili vincitori, forse secondi dopo la band ucraina Kalush Orchestra. Saranno loro a trionfare e a vincere la possibilità di ospitare di nuovo le “Olimpiadi” della musica o infrangeranno i sogni dei fan?

