Maneskin, boom per The Loneliest: è la nuova canzone più ascoltata al mondo

Maneskin inarrestabili. Il nuovo singolo ’The Loneliest’, uscito venerdì 7 ottobre, sta macinando numeri da capogiro. In 36 ore, il solo audio con il testo, ha ottenuto su Youtube oltre 1 milione di visualizzazioni mentre su iTunes è già nella top 5 dei singoli più scaricati in Italia. Inoltre è la nuova canzone più ascoltata al mondo oggi ed entra alla posizione 53 nella classifica Top Songs Global di Spotify. Il brano, suonato in anteprima giovedì 6 ottobre all’Underworld di Camden, a nord di Londra, davanti ai fan esultanti, arriva dopo un’estate costellata di successi fenomenali che ha visto la band esibirsi sui palchi dei principali festival di tutto il mondo, oltre a quello del Global Citizen di New York, degli Mtv Vmàs e molti altri.

Con «The Loneliest» i Måneskin tornano a comporre una ballad, il genere di alcuni fra i loro più grandi successi. Tra liriche struggenti e assoli di chitarra elettrizzanti che si tingono di una delicatezza a tratti elegante, il brano classic rock racconta il lato più vulnerabile della band. A proposito del brano, Damiano ha raccontato «The Loneliest è un singolo a cui teniamo particolarmente, molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi. Lo abbiamo suonato per la prima volta ieri sera a Londra, durante un concerto a sorpresa, e vedere il coinvolgimento dei fan ha significato tanto per noi. Stiamo vivendo un anno frenetico, costantemente in giro per il mondo fra live e festival, in cui stiamo avendo l’opportunità di conoscere tutti i nostri fan, dal Giappone all’America fino all’Europa e non solo. Siamo pronti a continuare la nostra tournée e a pubblicare nuova musica nel 2023». I Måneskin (che oggi festeggiano i 22 anni del batterista Ethan Torchio) sono infatti pronti per il Loud Kids Tour, che a partire dal 31 ottobre li vedrà esibirsi negli Stati Uniti prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023, e da lì toccare tutta Europa.