Domenica in è in diretta o registrata? La gaffe di Mara Venier. E scoppia il caso

Natale in diretta a “Domenica In”? Sì, no, facciamo chiarezza. Più di dieci giorni fa, Mara Venier è risultata positiva al Covid ed era a rischio la presentazione della puntata di “Domenica In” il 25 dicembre. Si ipotizzava che la conducesse da remoto. Invece è risultata negativa giusto in tempo per andare negli studi Rai intitolati a Fabrizio Frizzi. Così Venier ha aperto l’appuntamento natalizio con un palpabile entusiasmo: “Mai come oggi, sono felice di essere qua. Ebbene, come sapete ho avuto il Covid. Mai l’avevo provato, è stata dura. Oggi sono risultata negativa e sono corsa qua con i miei amici e colleghi. Oh, sto carica a pallettoni, con tutto il Bentelan che ho preso sto proprio carica”.

E via per le consuete tre ore di intrattenimento. Molti telespettatori però hanno notato che i riferimenti temporali della conduttrice non tornavano e hanno creduto di averla “smascherata” facendo notare che era una diretta registrata. La prova provata è arrivata quando Iva Zanicchi, reduce dall’esperienza a “Ballando con le Stelle”, ha raccontato l’ennesima barzelletta sboccata: la parola sconcia è stata coperta con il provvidenziale bip. Dunque la trasmissione era chiaramente passata al montaggio. In realtà si tratta di un finto, fintissimo mistero.

La stessa Mara Venier, il 23 dicembre, aveva dichiarato all'Adnkronos: “Colpo di scena! Sono negativa! Ho fatto il tampone e adesso corro in studio a vado a registrare. (…). Stavo male da dodici giorni e oggi sono negativa per cui Domenica in va in onda con la mia conduzione!”.

In poche parole, lo speciale di Natale è sempre registrato sia per motivi di costi sia per consentire ai vip e alle centinaia di lavoratori impegnati nel programma di passare la festa santa in famiglia. L’unico dubbio riguardava la presenza fisica o virtuale di Venier.

