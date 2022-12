Ballando Con Le Stelle, Costamagna fa impazzire lo studio. E Selvaggia Lucarelli protesta

Valentina Bertoli 23 dicembre 2022 a

a

a

I motori sono caldi. Si accendono le luci dell’Auditorium Rai del Foro Italico ed ha inizio il gran finale di “Ballando con le stelle”, seguitissimo dance-show di Rai 1. Stasera sarà decretato il vincitore o la vincitrice della diciassettesima edizione del talent che rende vip inesperti abili danzatori. A lasciare tutti di stucco è Luisella Costamagna. Il movimento fluido e il temperamento invidiabile della giornalista sono gli ingredienti di una performance strepitosa. Tutti in piedi per un tango argentino che è la perfetta chiosa di un’edizione amata e divisiva. La giurata Selvaggia Lucarelli, però, non si trattiene e stronca l’esibizione: “Sei stata presente solo tre volte. È ingiusto che tu sia qui”. Boato in studio e forte disapprovazione del pubblico.

Quale sarà l’arma segreta per alzare al cielo la coppa di “Ballando con le stelle”? Mentre i concorrenti scalpitano nella sala delle stelle per calcare la pista del teatro più conosciuto del sabato sera, Luisella Costamagna viene chiamata ad esibirsi. La giornalista, costretta ad uno stop forzato e poi reinserita in gara grazie al ripescaggio, torna ad accendere lo studio. Insieme al maestro Pasquale La Rocca presenta un tango argentino passionale e il risultato è fenomenale. Passi veloci, eleganza discreta e strabiliante: Costamagna dimostra una naturale propensione al ballo e a rendersene conto sono tutti i presenti. Carolyn Smith non nasconde l’entusiasmo: “Sei pazzesca. Avete un’intesa incredibile. La performance migliore che io abbia mai visto qui”.

Fabio Canino usa poche parole ma buone: “Questo è un ballo da finalissima”. Ivan Zazzaroni è visibilmente compiaciuto: “Ero prevenuto. Questo è il ballo più emozionante dei miei 15 anni qui. Sono rimasto stupefatto”. A rendere il clima teso, come spesso accade, è Selvaggia Lucarelli, protagonista indiscussa di questa edizione: “C’è un lungo discorso da fare”. La giurata viene subito interrotta dal pubblico che tuona un “Buuuu”. Poi riprende: “Pasquale posso chiederti quante edizioni di Ballando in giro per il mondo hai vinto? È impossibile che ti sia capitata sempre la ballerina migliore. La marcia in più arriva da te. Tu sei come una macchina truccata. Lui sa mettere in scena quasi un film, sa tirare fuori il meglio da ognuno”. Poi Lucarelli, spietata, approfondisce il suo intervento: “È fuori gara per molto, rientra fresca ed è in finalissima. È giusto? È corretto nei confronti degli altri? Per voi va bene una persona che è stata presente in sole 3 puntate?”.

A quel punto Guillermo Mariotto ha sentito il bisogno di interrompere la collega: “Perché fare un discorso di quantità e non di qualità ? Questa balla come una dea”. Luisella Costamagna, felice del risultato ottenuto (ben 47 punti), ha replicato con educazione e chiarezza: “Vorrei la correttezza del racconto. Ci siamo allenati anche quando non eravamo qui”.