Charlie Gnocchi è rimasto senza lavoro in radio, crociata degli artisti: parla la Bruganelli

Francesco Fredella 23 dicembre 2022 a

a

a

Parata di vip per Charlie Gnocchi. Ma che cosa combina l’ex gieffino, che da poco ha lasciato la casa più spiata d’Italia? Pure Sonia Bruganelli interviene in diretta su RTL 102.5 per difenderlo. “Riprendetelo”, dice. “Più che un appello farei una preghiera: dopo questi tre mesi nella casa del Gf è provato. Non si può abbandonare una persona devastata in questo modo. È una questione di umanità”, continua. E anche la Ruta - a sorpresa in diretta - fa una crociata per riportare Charlie in radiovisione dopo essere stato apostrofato come “para….lo” dal presidente Suraci. Il video ha fatto il giro della Rete diventando virale ovunque con migliaia di visualizzazioni.

“Charlie ha bisogno di quel lavoro”, tuona la Ruta insieme a Costantino Vitagliano e Raffaella Fico. È questo il secondo step di quello che è diventato un vero e proprio caso. Che cosa succederà nei prossimi giorni?