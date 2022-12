Paola Barale, la verità sull'infortunio a Ballando Con Le Stelle: ecco il referto

19 dicembre 2022 a

Giallo risolto a “Ballando con le Stelle”: Paola Barale mostra le prove e smonta i dubbi del web. Cosa era successo? Durante la semifinale del dancing show di Rai1, sabato 17 dicembre, la conduttrice ha dato forfait, rinunciando al ripescaggio, a causa di un infortunio. Tuttavia, i telespettatori avevano notato che era truccata e vestita di tutto punto per l’esibizione anni ‘70, così si sono riversati sui social ipotizzando che fosse un malessere di convenienza, perfino una sorta di “vendetta” trasversale per un presunto trattamento di favore verso Iva Zanicchi. Così non era.

Paola Barale ha pubblicato nelle storie Instagram il referto medico di “un trauma contusivo emirotace di destra con lesione fratturativa del 7° ed 8° arco costale di destra”, accompagnato dalla scritta “Per i San Tommaso”. In effetti, è impossibile respirare adeguatamente in quelle condizioni, esattamente come aveva spiegato Barale durante la diretta. Poi la showgirl ha affidato il suo dispiacere a un post più dettagliato: “Quella di ieri sera è stata una situazione difficile (che ci crediate o no) e sicuramente inaspettata. Ci tenevo molto a scendere in pista con qualcosa di bello per tutte le persone che mi/ci hanno sostenuto, e mi sono così impegnata in sala prove… le coreografie erano finite ma proprio una settimana fa mi sono incrinata due costole”.

E ha messo a tacere i sospetti social: “Ci ho provato e sperato fino alla fine (ecco perché eravamo vestiti e pronti per ballare), ma nonostante gli antidolorifici non riuscivo a calmare il dolore. Il medico non mi ha dato l’ok per ballare e ho dovuto accettare la realtà dei fatti mio malgrado”. Caso (inesistente) risolto.

G.O.