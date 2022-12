Come funziona OnlyFans, Giletti sbotta a Non è L'Arena: "È una sco*** generale"

Valentina Bertoli 12 dicembre 2022 a

Il gioco è bello quando dura poco. A “Non è l’arena”, programma di attualità politica e sociale, il dibattito su OnlyFans, piattaforma per adulti che ospita spesso contenuti sessualmente espliciti, prende una piega sbagliata. Massimo Giletti intervista Matteo e Vittoria, una coppia di giovani diventati ricchi grazie alla pubblicazione di video a luci rosse. Poi, dopo aver ascoltato la loro versione dei fatti, non si trattiene e sbotta: “È una sco***a generale. Usate i termini giusti”.

Una puntata scoppiettante, quella di domenica 11 dicembre. A “Non è l’arena” la discussione su OnlyFans, portale per adulti dove vip e content creator guadagnano a dismisura postando materiale altrove censurabile, manda in tilt lo studio, conduttore ed ospiti compresi. Massimo Giletti, come al solito, dedica uno spazio del talk domenicale al sito che offre foto e video hard a pagamento, ormai diventato un vero e proprio caso. Protagonisti dell’intervista sono Matteo e Vittoria, due giovani che testimoniano la possibilità di diventare ricchi mediante questa piattaforma: “Noi facciamo video porno su OnlyFans. Durante la pandemia eravamo a casa. Abbiamo iniziato per trasgredire un po’ e combattere la monotonia”.

Il collegamento si blocca all’improvviso e Giletti condisce subito la discussione con dell’ironia: “La censura arriva immediata, una censura di origine vaticana”. Poi la conversazione riprende ed interviene Malena, pornoattrice nonché creator del portale dibattuto: “È una forma di collaborazione, ognuno ha la sua parte nella società”. Giletti chiede l’aiuto di Diego Fusaro: “Parlano di godimento e non di amore. L’amore è unico, irripetibile. Qui abbiamo un commercio di carne, un do ut des”.

Il saggista continua e declina l’offerta della pornodiva, che poco prima lo ha invitato ad un incontro: “Amo i luoghi poco frequentati. L’amore sensibile è solo il punto di partenza”. È arrivata allora la battuta piccante del critico: “Se vorrà leggere insieme Platone, sarò lieto di farlo”. L’attrice a luci rosse “professionista” si è congratulata con la giovane coppia per i successi raggiunti e ha spiegato come funziona il mondo di OnlyFans. Giletti non ha resistito e ha replicato a valanga: “Collaborazione? Ha un concetto un po' strano di collaborazione. È una scop***a generale da quello che capisco! E allora! Usate i termini giusti, me la spacciate come fosse uno scambio intellettuale... 'Vengo lì, collaboro...'. Invece no: c'è una attività, la filmate e la mettete in rete”.

Poi, come un fiume in piena, ha continuato a punzecchiare i due giovani. Il collegamento si è interrotto di nuovo e il conduttore ha concluso in maniera sagace: “È un segnale. Sembra di stare al Grande Fratello. Fatemi dire freeze. Voi sorridete e fate affari, ma vorrei farvi capire che c’è tutto un altro mondo che gira. Ad maiora!”.