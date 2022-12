Checco Zalone imita Riccardo Muti ma il maestro è lì: cosa succede in sala

07 dicembre 2022 a

Metti una sera a teatro Checco Zalone e il maestro Riccardo Muti. Che succede? Che il re dei comici si inchina a uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo. Durante lo spettacolo “Amore più Iva” in scena a Ravenna, Zalone ha imitato Riccardo Muti ironizzando sull'incomprensibilità del canto lirico: “Molto brava, ma che ca**o ha detto? Sono 60 anni che mi domando cosa dicono queste invasate”.

Zalone imita Muti a teatro nel suo spettacolo (sold out ovunque) e in platea a Ravenna appare il maestro. pic.twitter.com/ZigvuhERBF — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 7, 2022

Il pubblico è scoppiato a ridere, mentre in platea le luci illuminavano il celeberrimo maestro. Zalone si è scusato: “La prego, tengo famiglia… mi faccia lavorare.. non lo faccio più… prometto”. E Muti con inflessione pugliese ha ribattuto divertito: “Meriti di lavorare perché sei bravo”, “Azzo, è più bravo di me” ha chiosato l’attore che è sceso dal palco urlando: “Vengo a genuflettermi”. Lo sketch si è concluso con l’interprete di “Sole a catinelle” e “Quo Vado” in ginocchio a baciare i piedi di Muti. Poi un abbraccio affettuoso.

G.O.