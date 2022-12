Viva Rai2 fa il botto all'esordio: la rivincita di Fiorello sul Tg1

Carmen Guadalaxara 06 dicembre 2022 a

Fiorello con 'Viva Rai2!' esordisce col botto nel daytime del 5 dicembre 2022 e porta gli ascolti tv della rete al 14,1% con 683.000 telespettatori, superando gli ascolti del Tg1 Mattina che ha ottenuto 492.000 telespettatori e il 10,12% di share. Rai2 lunedì scorso nella stessa fascia oraria era all'1%. Nella prima serata invece la partita dei Mondiali, Brasile – Corea del Sud, ha totalizzato 6.550.000 telespettatori e uno share del 29,1% aggiudicandosi gli ascolti della fascia. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha registrato invece 2.892.000 telespettatori e il 22,92% mentre Rai3 con 'Report' ha raccolto 2.009.000 telespettatori e il 10,57%.

Gualtieri da Fiorello si trasforma in membro dei Maneskin. Poi lo sfottò sulle buche

Fiorello coinvolge il suo pubblico come pochi sanno fare ed è uno showman con la “s” maiuscola. Ci siete? È Rosario Fiorello. Anzi, Rosario Tindaro Fiorello. Conduttore, showman, cantante e imitatore, una carica travolgente e un talento sconfinato che lo portano a non stare mai fermo e a cercare sempre nuovi stimoli come la sua nuova esperienza di Viva Rai due dalle 7.15 alle 8 del mattino in diretta dal mega plexiglass fuori Via Asiago, nella Capitale. Iniziare la giornata con il buonumore credo sia fare servizio pubblico e rientra nei compiti della Rai e questo Fiorello lo sa fare molto bene con uno show che è un mix tra rassegna stampa, ospiti musicali e inviati sui generis.