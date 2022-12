Torna Viva Rai2 e Fiorello fa ballare Amadeus. Lo scoop su Sanremo

Carmen Guadalaxara 05 dicembre 2022 a

a

a

Fiorello è tornato. Il suo morning show in onda dalle 7 e 15 alle 8.00 ogni giorno su Rai due è iniziato con una rassegna stampa surreale per dare il buongiorno all’Italia. Sigla del programma scritta e cantata da Jovanotti, ospite Annalisa e telefonata in diretta per augurare buon compleanno a Maria De Filippi. Un ritmo consolidato che solo un one man show come Fiorello sa dare e che la rete ha messo in onda, anche, in terza serata su Rai 1. Ironizza sul Pos: “Io vado al bar e faccio il baratto” e poi il primo scoop politico della giornata: è entrato in possesso dell’agenda di Giorgia Meloni. Ecco l’elenco delle cose da fare – legge Fiore: “Portare il tetto dei contanti a 2500 euro: ce devo pensa’. Alzare cifra dei Pos se no Salvini chi se lo leva dal groppone. Oggi pilates con Mattarella. Partecipare alle primarie de Pd. Una telefonata finta con Renzi che lo chiama per lamentarsi: “Lo so che non si parla di te. Cosa devo dire di te e Calenda? Che siete i Jalisse della politica? Ma sono 26 anni che non fanno niente... Ah già come voi”…

Francesca Fagnani a Sanremo sul palco con Amadeus

Ospite della prima puntata Amadeus, che prima di entrare nella struttura trasparente montata fuori dalla sede di Radio Rai a Via Asiago, balla un freestyle. “Con 6 giovani più 22 cantanti, noi diventiamo il Dopofestival", scherza Fiorello. "Faremo un po' tardi", ha ammesso Amadeus che spara una prima anticipazione riguardo alle canzoni. “Sai che appena ho visto come primo nome Giorgia ho pensato subito a Meloni? Bella anche l’idea dei Cugini di Campagna che sono i Maneskin da vecchi, tra vent’anni saranno così”. A proposito – aggiunge Amadeus - “I Cugini di Campagna in gara all'Ariston hanno un pezzo de La Rappresentante di Lista. "Dario Mangiaracina che insieme a Veronica Lucchesi compone il duo mi ha affidato un pezzo dicendo dallo a chi vuoi tu. E io l'ho dato ai Cugini di Campagna”.