Ballando con le stelle, Mariotto disintegra Lucarelli: “Scimmia arrabbiata che lancia escrementi”

Alta tensione a “Ballando con le stelle”: lo scontro di opinioni tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto finisce male. Ad infiammare la giuria è la performance, di danza e non, presentata dalla concorrente Iva Zanicchi. Ormai nota per siparietti e battute salaci, la cantante in gara ha dedicato un piccolo spazio ad una barzelletta “spinta”, poco adatta alla fascia protetta. La giurata Lucarelli non ha resistito: “La caciara ci diverte, ma poi diventa squallida”. Mariotto è andato su tutte le furie e ha sferrato un colpo contro la collega: “Ti stai comportando come una scimmia arrabbiata che lancia escrementi”.

Una semifinale sui generis e non solamente per l’inconsueto orario di inizio. La puntata di sabato 26 novembre, posticipata a causa del campionato mondiale di calcio, è un concentrato di discussioni e giudizi al veleno. Il dance-show di Rai 1, seguito con costanza dai fedeli spettatori, prende una piega sbagliata. A causare disagi al sereno scorrere delle coreografie è un’accesa discussione tra due membri della giuria. Dopo essersi esibita, con tanto di tonaca, in una prova speciale sulle note del musical Sister Act, la cantante, per rimanere in tema “ecclesiastico”, ha azzardato una barzelletta da censura: “Da ragazzina prendevo lezioni di canto. L’insegnante mi spiegò che cantare senza strumenti si dice 'cantare a cappella' e mi fece cantare a cappella. Tornai a casa e con enfasi dissi a mia madre 'Mamma, oggi ho cantato a cappella', mia madre mi diede un ceffone e mi rispose: 'Ma quale cappella, tu devi cantare solo con l'organo del prete'”.

La giornalista Selvaggia Lucarelli non è rimasta ad ascoltare e ha contestato i voti generosi dati alla concorrente: “Se resti tu esce qualcuno che sicuramente balla meglio di te”. Poi la stangata: “A prescindere dal ballo mi hai divertito molto, però io penso che come tutte le persone dotate di grande ironia avresti potuto cercare un’altra cifra. La caciara ci ha divertito, però a un certo punto il tutto è diventato squallido. Un po’ di misura in alcune puntate ti avrebbe dato spessore”. Guillermo Mariotto, fin dalle prime puntate sostenitore della famosa voce del brano ‘Zingara’, ha sbottato: “La figura della squallida la stai facendo tu. Ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per l’eliminazione del fidanzato che lancia escrementi contro tutti”. Lucarelli, amareggiata, ha commentato l’accaduto oggi sui suoi profili social: “Quello che è successo ieri è illusionismo. Il mondo sottosopra”.