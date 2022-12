Niveo di Amici 22 ospite del Capodanno di Rtl 102.5 e Radio Zeta a Verona

Francesco Fredella 04 dicembre 2022 a

Trionfa Niveo con "Scarabocchi" nell'ultimo contest di Radio Zeta su RTL 102.5 Play, dove gli ascoltatori hanno espresso la propria preferenza. L'allievo di Amici, che supera gli altri due concorrenti, sarà ospite del Capodanno di RTL 102.5 e Radio Zeta a Verona. Ad annunciarlo Federica Gentile nel corso dell'ultima puntata di Amici: “Il vincitore fra voi tre avrà la possibilità di andare a Verona, a Piazza Bra, per il capodanno a reti unificate di RTL 102.5 e Radio Zeta. Un grande spettacolo con tantissimi artisti. Uno di voi, il preferito dai nostri ascoltatori, non solo entrerà in rotazione su Radio Zeta - e ufficialmente nella playlist di Radio Zeta - ma il 31 dicembre sarà con noi a Verona. Sono arrivati decine di migliaia di voti per Niveo”.