Ballando Con Le Stelle, Paola Barale: "Ogni sera un milione". La confessione

"Ogni sera un milione”. Paola Barale rivela i guadagni choc grazie alla grande somiglianza con Madonna. La conduttrice, nonché ballerina in attesa di ripescaggio dello show “Ballando con le Stelle” su Rai1, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Ha parlato di (poco) passato, presente e futuro.

Barale ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come sosia di Madonna (qualche anno fa la popstar pubblicò su Instagram una foto della presentatrice italiana credendo fosse sua, nda) e piano piano è diventata uno dei volti più intriganti e affascinanti del piccolo schermo. “Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un'insegnante di ginnastica – ha dichiarato la presentatrice -. Lei ai tempi era unica, senza considerare che ballava benissimo”.

La somiglianza è stata una vera miniera d’oro: “Non era facile per me ma l'ho fatto perché all'epoca mia madre mi dava 5mila lire di mancia a settimana, mentre per fare Madonna mi davano 1 milione (di lire) a sera. Bastava che mi mettessi un rossetto rosso e diventavo lei. Grazie a questo lavoro ho preso il mio primo aereo. Mi ritrovavo con gli altri sosia, quelli di Michael Jackson, Grace Jones, eravamo un gruppo. Mia mamma mi cuciva i costumi” ha confessato Paola Barale prima di dire quando ha smesso i panni della diva americana: “Una volta un imprenditore di Parigi, fan di Madonna, mi chiamò per uscire da una torta. E lì ho detto basta, non ce la posso più fare”.

In compenso le si sono aperte le porte di Mediaset: dalla Ruota della Fortuna con Mike Bongiorno a Buona domenica con Maurizio Costanzo e Fiorello, ha vissuto gli anni rampanti della tv commerciale. Poi l’uscita di scena perché non si riconosceva nel nuovo linguaggio televisivo (“Certo non volevo lasciare totalmente, ma se non segui il gregge diventa difficile”) e la ferma decisione di non partecipare ai reality per tornare a ogni costo sotto i riflettori.