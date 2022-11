L'intervista di Nancy Brilli a Belve: dal ceffone a Paolo Virzì al caso con Elena Sofia Ricci

Valentina Bertoli 23 novembre 2022 a

Affascinante, simpatica e senza peli sulla lingua, Nancy Brilli si racconta a “Belve”, amatissimo programma di Rai 2. Con la brillante conduzione di Francesca Fagnani, il talk, seppur in onda in tarda serata, registra un ottimo livello di ascolti. A finire tra gli artigli della giornalista, martedì 22 novembre, è l’attrice Nicoletta Brilli. Il calcio dato a Ivano Fossati, lo schiaffo a Paolo Virzì, il rapporto difficile con Elena Sofia Ricci, le ferite per autolesionismo e la scomparsa dalle scene televisive: un racconto travolgente e spiazzante anima la notte dei telespettatori. L’ospite conferma le voci sulla pratica di autolesionismo: “Un modo per alleviare il dolore interno”.

Come sempre elegante e fortemente ironica, l’attrice Nancy Brilli ha accettato di mettersi in gioco e di svelare verità scottanti sulla sua vita. Tra battute e risposte a tono, l’intervista procede ed è un piacere seguirla. L’ingrediente vincente della ricetta è, senza dubbio, la capacità della conduttrice di sferrare dei colpi bassi che, raramente, non mettono ko gli ospiti. Francesca Fagnani ha ricordato di quella volta che, durante una lite con Ivano Fossati, l’attrice gli ruppe una gamba con un calcio. Brilli ha prontamente risposto: "Intanto non ho cominciato io. E poi rotto è un'esagerazione. Non era un livido, ma niente di ospedaliero".

Il divertente racconto dell’aspro litigio con Paolo Virzì ha incuriosito la giornalista che, di conseguenza, ha chiesto di chiarire la vicenda. Nancy Brilli, secondo quanto raccontato in precedenza, prese a schiaffi il regista. “Mi scrisse una lettera dicendomi che chi andava da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo da operaia. Di fatto, abbiamo litigato. Sì, gli ho dato anche uno schiaffo. No, non abbiamo mai chiarito” ha ammesso l’ospite. La conduttrice ha chiarito allora i fatti che la legano alla collega Elena Sofia Ricci. L’attrice ha avuto, infatti, una frequentazione con l’ex marito di Ricci, Luca Damiani. “Non vivevano più insieme e parlavano male l'uno dell'altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa” ha chiuso la questione con poche parole Brilli.

All’improvviso è arrivata la rivelazione inaspettata sulla pratica di autolesionismo: “L'autolesionismo è un modo di alleviare il dolore interno. Ci si provocano delle ferite che poi non fanno più male così si ha come la sensazione di gestire il tuo dolore in tutti i suoi aspetti, esteriore e interiore”. Fagnani ha concluso la serie dei suoi colpi di fioretto chiedendo il motivo della scomparsa dell’attrice dalle scene televisive. Nancy Brilli è stata veloce e poco chiara: “Mi hanno detto che le attrici non erano più le belle donne degli anni Novanta. E comunque non ci sono ruoli”.