Ballando Con Le Stelle, scoppia il caso Biagiarelli: "Sta male". Il crollo dopo l'eliminazione

23 novembre 2022

Anastasia Kuzmina difende Lorenzo Biagiarelli, chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli, dopo l’eliminazione nella settima puntata di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai1. La coppia ha faticato a trovare l’intesa, ma nell’ultimo appuntamento aveva messo in pista un buon tango e dava segnali di crescita, eppure è stata esclusa dalla gara.

Secondo la maestra di danza di origine ucraina le critiche a Biagiarelli sono state eccessive, per questo si è sfogata sul suo account Instagram: “Fa male, soprattutto quando si ha un allievo che si impegna tanto. È un ragazzo buono e gentile. Poche volte ho visto una brava persona essere così massacrata e denigrata. Non ha senso per me. Torneremo al ripescaggio”.

La ballerina ha risposto tranchant anche ad alcuni follower che le chiedevano del suo stato d’animo: “Come mi sento? Sono giù, sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori. Adesso sta male. Mi ha detto: abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata”. Il lutto ha colpito Lucarelli lo stesso giorno della diretta e l’ha resa oggetto, suo malgrado, di un’ignobile e inaccettabile gogna social.

G.O.