Domenica in, la rivelazione di Mara Venier: “Romina Power ci ha diffidato”. Poi ospita Lecciso

Racconti. Emozioni. E una diffida, che manda la Power alla Venier. Strano, ma vero. Il motivo? Forse le dà fastidio la presenza in studio di Loredana Lecciso, compagna di Al Bano da 20 anni. “Romina ci ha diffidato”, avverte la Venier a Domenica in. Gelo. Non si parla di lei. La Lecciso rimarca: “Sto ancora con Al Bano”. E poi si commuove. Loredana mancava da tempo dalla tv e lo spiega alla signora della domenica così: “E’ stata una scelta, ci sono stati momenti triste e belli. Sono felice di essere qui. C’è lo stesso calore di 15 anni fa, è come se fossi stata qui una settimana fa“.

Vent’anni d’amore con Al Bano e due splendidi figli, Jasmine e Bido. La Lecciso riavvolge il nastro dei ricordi e parla dell’incontro con Al Bano. “Mi disse frasi molto importanti, che non dirò mai. Mi fece capire la sua voglia di rinascita. Non si è fatto sopraffare dagli eventi di quel periodo”, racconta. “Fino a quando eravamo noi, ci siamo vissuti bene. Poi le cose si sono complicate, ci sono state sovrapposizioni impegnative che non hanno agevolato la nostra storia. Nonostante tutto, però, siamo ancora qua. Siamo ancora qua dopo oltre 20 anni io e Albano, amandoci“.

In studio arriva anche Rita Dalla Chiesa, amica da sempre di Loredana e Al Bano. La Lecciso, poi, ripercorre quello che accadde quando Al Bano era all’Isola dei famosi. “Guardandolo oggi, mi dispiace molto. Ti confesso che io ero anche molto gelosa di Albano all’Isola, era una scenata di gelosia. Ero molto gelosa, era con donne bellissime sull’Isola. Solo dopo ho capito che Albano aveva me nel cuore. Non lo farei di nuovo, anche se non rinnego nulla. Non sono più così gelosa“, dice. Ma alla fine vince l’amore. Sempre. La Venier fa un grande endorsment alla Lecciso. “Hai subito grandi ingiustizie che non meritavi, siamo con te, hai vinto tu, su tutto e tutti, ha vinto l’amore tuo e di Albano e del resto chi se ne frega”, conclude zia Mara.