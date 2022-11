Belve, scintille tra Fagnani e J-Ax: fulminato e zittito sulle critiche a sinistra

Alice Antico 18 novembre 2022 a

a

a

Puntata accesa quella dello scorso 16 Novembre a “Belve”, dove Francesca Fagnani, in onda in seconda serata su Rai Due, ha ospitato la famosa avvocatessa divorzista Annamaria Bernardini De Pace e il rapper J-Ax. Mentre la prima si è rifiutata di commentare la vicenda coniugale in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il secondo, al contrario, è stato zittito dalla conduttrice, provocando un siparietto alquanto imbarazzante. J-Ax ha raccontato di sé, della musica e della sua vita privata. L'intervista si è accesa però quando il rapper ha aperto il discorso ‘politica’. “La politica più schifosa che abbiamo in Italia è l’attuale sinistra”, una frase che la conduttrice gli ha chiesto di motivare, ma su questo i due si sono trovati in tensione. La Fagnani ha chiesto spiegazioni ad Ax soprattutto dopo che il cantante ha affermato: “Una roba che potrebbe fare la sinistra italiana, ad esempio, è ribellarsi ad alcune multinazionali che pagano le tasse in Irlanda”. Nello specifico, allora, la conduttrice ha chiesto al cantante un esempio pratico, sottolineando: “Ma senza andare sui massimi sistemi...”.

Scoppia l'amore? Rkomi perde la testa: sono imbarazzato

Questo appunto, a quanto pare, non è molto piaciuto al rapper, che in modo stizzito ha replicato: “Quando parlo di queste cose mi interrompono sempre”, facendo riferimento a sponsor e poteri forti. La Fagnani allora, senza scomporsi, ha risposto in modo più che pungente: “Io la interrompo per una questione di noia, non di poteri forti […] Sponsor? A me non frega assolutamente niente, solo che non ci può ammorbare con queste cose”. Così la conduttrice ha chiuso il discorso.

“Mio padre...”. La rivelazione spiazzante di Mahmood nel docu-film

Il cantante, poi, ha anche raccontato di quando era in crisi per colpa della droga: i suoi pensieri lo spinsero a prendere un coltello tra le mani con l'intento di colpirsi. "L'ho pensato ma non ho avuto il coraggio. Sono arrivato sul punto di prendere il coltello ma non mi sono trafitto". L’intervista si è conclusa con i racconti di J-Ax sugli episodi di bullismo di cui è stato vittima: "Dai 6 ai 14 anni ho subito atti di bullismo, dai pestaggi a quelli psicologici: nel paesino di provincia in cui stavo dicevano che portavo sfiga".