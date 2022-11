GF Vip, anche Wilma Goich ha il Covid. Scoppia il focolaio, reality a rischio?

Francesco Fredella 16 novembre 2022 a

La casa del Gf vip si svuota. Dopo Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Luca Onestini, anche Wilma Goich ha il Covid. A vuotare il sacco è Daniele Dal Moro, che dice: “Mi stanno monitorando. Mi hanno detto di stare zitto, Wilma ha il Covid. Mi hanno detto di stare zitto, ma è un’ora e mezzo che sto zitto mi sono rotto". Intanto, è in corso una sanificazione nella casa più spiata d'Italia. Nel pomeriggio è stato chiesto ai concorrenti di entrare nelle camere perché è stata fatta una sanificazione degli ambienti. Cosa accadrà adesso? Chi ha portato il virus nella casa?

Probabilmente le new entry, visto che potrebbe essere state loro ad incubare il Covid, pur essendo negative ai tamponi. Quindi, adesso, potrebbe accadere di tutto: una diminuzione dei concorrenti fino a quando non saranno negativi ed una situazione che non era mai accaduta prima. Nemmeno in piena Pandemia, nell'edizione 2020-2021, il Covid era riuscito ad entrare nella casa del Gf vip. Ora quel nemico invisibile c'è. E sta mettendo in difficoltà il reality di Canale5. Bisogna capire, al più presto, come la Produzione cercherà di arginare questo fenomeno.