Grande Fratello Vip travolto dal focolaio Covid: già 4 i positivi nella Casa

Alice Antico 13 novembre 2022 a

Il Covid sta mettendo e a rischio la programmazione del “Grande fratello Vip”. Un malore accusato da Patrizia Rossetti nelle scorse ore ha portato alla scoperta del primo contagio nella ‘Casa’ e, a seguire, ulteriori tamponi hanno evidenziato altri vip contagiati. Al momento risultano positivi quattro concorrenti, ma non è escluso che nelle prossime ore il numero dei contagiati aumenti. Ma torniamo alla Rossetti: già durante la puntata di giovedì scorso Patrizia aveva lamentato un generale malessere; poi, nelle ore successive, era insorta anche la febbre che, nelle prime ore di sabato mattina, ha costretto la concorrente a lasciare la ‘Casa’ per sicurezza. "Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato il ‘Grande Fratello Vip’. Rientrerà appena possibile", aveva fatto sapere la produzione attraverso una nota ufficiale, diffusa anche sui social network. Le cause del malanno, però, non erano state rese note almeno fino a poche ore fa, quando i tamponi hanno dato i primi esiti positivi. La Rossetti è risultata positiva al Covid dopo un tampone molecolare; così, immediatamente tutti i concorrenti del reality sono stati sottoposti all’esame, che fino ad ora ha portato alla luce altri tre casi: Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

Subito è arrivata la comunicazione ufficiale del Grande fratello, che ha rassicurato i telespettatori e i familiari sulle condizioni di salute dei vip contagiati dal Covid. "Sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati, lasciando momentaneamente la casa", si legge nel comunicato ufficiale, che rivela di una situazione complessa ma sotto stretto controllo: "I concorrenti sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi". In conseguenza della delicata situazione il televoto, che vedeva coinvolti ben quattro concorrenti (Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan) è stato subito annullato. La produzione, ai fini della regolarità dello svolgimento del televoto, ha fatto anche sapere che coloro che avevano già espresso il proprio voto tramite ‘sms' nella sessione annullata saranno rimborsati. L'attenzione nella ‘Casa’ rimane alta e nelle prossime ore lo staff e i concorrenti saranno sottoposti a nuovi tamponi per tenere monitorata la situazione.