I Maneskin candidati ai Grammy Awards 2023 come miglior nuovo artista

I Maneskin hanno ottenuto una candidatura ai Grammy Awards 2023. La rockband italiana è in lizza nella categoria miglior nuovo artista. Le candidature sono stata annunciate oggi dal sito della Recording Academy.

I Maneskin dovranno battere la concorrenza di Anitta Omar Apollo, Domi e JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. La cerimonia di premiazione della 65esima edizione è in programma il 5 febbraio.

La band, si legge in una nota, ha anche partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film «Elvis», candidata nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media.