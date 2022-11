X Factor, fenomeno Linda Roverditi: terzo live e standing ovation

Valentina Bertoli 11 novembre 2022 a

a

a

Tempi condensati e doppia eliminazione: il terzo live show di "X Factor" è un appuntamento di fuoco. Ad accendere la miccia è Linda Riverditi che, con un fare disinvolto e spartano, raggiunge il centro del palcoscenico e manda il pubblico in delirio. Presenta ai giudici la cover di un brano che esce dalle gabbie dei generi e che unisce melodia e timbri elettronici, “Still don’t know my name” di Labrinth, e la performance è da estasi. “Ho visto un’artista che si è spogliata di tutte le sue insicurezze”: ammette Fedez, soddisfatto della riuscita esibizione.

"X Factor", il seguitissimo talent firmato Sky Original, ha riacceso i motori. Tra battute piccanti, scenografie sorprendenti e momenti di grandi emozioni, il programma musicale procede e arriva al terzo appuntamento live. Quattro roster e quattro giudici. Una gara che galoppa. Il terzo appuntamento inizia con l’ospite Sangiovanni e si conclude con una doppia eliminazione. Dadà e Matteo Orsi tornano a casa. Nel corso della puntata, però, Linda Riverditi, concorrente diciannovenne dalle grandi potenzialità, fa dimenticare a chi l’ascolta il clima teso della competizione.

La seconda manche, infatti, si apre con una canzone totalizzante, “Still don’t know my name”, colonna sonora della serie Euphoria, cantata e prodotta dall’inglese Labrinth. L’esibizione di Linda è un momento di respiro e di poetica. La sua voce, graffiata ma controllata ed educata al bel canto, sgorga in maniera pura e aggredisce il microfono. Se le nuove generazioni rispondono all’orizzontalità dell’uso delle piattaforme di streaming e mescolano generi, riferimenti e suoni senza fare attenzione alle etichette, la concorrente, guidata da Fedez, è la loro portavoce. Il pubblico non contiene l’entusiasmo e dà sfogo alla commozione con una standing ovation.

Proiettata verso il nuovo, ma consapevole delle due radici, Linda dimostra di essere un’artista interessante e di avere una proposta musicale al passo con i tempi. Una formula originale e tante sfaccettature di un sound in trasformazione: la diciannovenne si cimenta nel brano dalle alte difficoltà tecniche e porta a casa un successo rumoroso. Importante anche l’approvazione dei giudici che, visibilmente compiaciuti, hanno confermato il loro sostegno alla ragazza. “Che dire? Brano difficilissimo. È stata una scelta coraggiosa. Quando entri nel ritornello, non esci più dal brano e non ce n’è per nessuno” ha commentato Dargen D’Amico.

Poi è stato il turno di Ambra Angiolini: “Quello che mi piace di te è che hai una rabbia che non offende nessuno, che è frutto e figlia di un percorso duro. In quello che canti c’è la tua vita”. Rkomi ha confermato quanto anticipato dai colleghi: “Bravissima! Questo brano era difficilissimo e hai vinto la tua sfida”. Linda appartiene al roster di Fedez. Il rapper, con gli occhi accesi di chi tocca con mano i miglioramenti del proprio allievo, ha dosato le parole: “Ho visto un’artista che si è spogliata delle insicurezze e si è goduta il risultato del suo percorso”.