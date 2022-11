Lando Buzzanca in ospedale? La voce sulla caduta...

Francesco Fredella 11 novembre 2022 a

Da indiscrezioni, sembra che Lando Buzzanca - lo storico e amato attore - si trovi in ospedale dopo una caduta. Il Merlo Maschio, che tutto il pubblico ama da sempre, è ricoverato da tempo in una struttura di Roma dov'è coccolato e accudito. Ma, secondo rumors, avrebbe avuto una caduta e sarebbe stato necessario il ricovero. Per fortuna nulla di grave, secondo quello che racconta una fonte anonima. Da tempo è in corso una lotta tra la fidanzata di Lando, Francesca Della Valle, e il figlio dell'attore. Lei dice che Lando sarebbe segregato in una Rsa contro la sua volontà, ma il figlio - che non ama il clamore del gossip - replica con un lungo post.



"Il mio ormai anziano genitore non ha mai manifestato né a noi figli, né ai suoi più cari amici, né ai suoi fratelli e parenti, quando poteva farlo, l’esistenza di qualsivoglia relazione sentimentale, liquidando come 'una signora alla quale sto dando una mano'. Ha saltuariamente frequentato papà, per qualche pranzo sporadico, stranamente mai da sola, ma sempre in compagnia di qualche amico o amica) e raccontando di essersi sempre sottratta a confronti anche televisivi in cui dimostrare la reale situazione. Concludo ribadendo che papà non è trattenuto in alcun modo contro la sua volontà! Purtroppo, ci sono cause mediche che ne hanno consigliato il ricovero, nell’ormai lontano 21 aprile del 2021 e che, dopo un breve miglioramento che ne stavano auspicando il ritorno a casa sin da febbraio scorso, per l’arrivo di nuove complicazioni di salute, ne hanno sconsigliato il ritorno".