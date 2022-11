Ballando con le stelle, Canino scatenato contro Mughini. Reazione di fuoco: “Lo dici a tua sorella”

Valentina Bertoli 06 novembre 2022 a

Giampiero Mughini show a “Ballando con le stelle”. Dopo settimane di inaspettato contegno, il giornalista in gara, conosciuto in tv per il temperamento iracondo, non si trattiene: irrompe in studio a fine puntata e fa pelo e contropelo alla giuria. A finire nel mirino di Mughini è Fabio Canino. “Sembra un ministro del turismo”: l’infelice battuta del giurato ha scatenato la rabbia del concorrente. Mughini, su tutte le furie, ha sbottato: “Ministro del turismo lo dici a tua sorella”. La maestra Veera Kinnunen lo recupera e lo allontana dalla pista. I tecnici non fanno in tempo a chiudere i microfoni e il giornalista si sbilancia: “Porcaccia…”.

Una puntata ad alta tensione, quella di sabato 5 novembre. A renderla tale contribuisce senza dubbio Giampiero Mughini che, arrabbiato per i voti ricevuti, si schiera contro la giuria. Decisivo per la sfuriata del ballerino in gara è stato il botta e risposta con Fabio Canino. Dopo un’esibizione sulle note di Cyrano, lo scrittore in giuria ha chiesto ironicamente spiegazioni sul maglione maculato di Mughini e quest’ultimo non l’ha presa bene. “Sembri un ministro del turismo”: ha detto sorridendo Canino. L’outfit è stato subito difeso dall’“indossatore” fumantino: “Evidentemente non sai di cosa stai parlando. Questo è un maglione di una grande designer giapponese”. Poi lo scossone: “Ministro del turismo lo dici a tua sorella”. “Non hai capito la battuta”: ha precisato Canino. “Evidentemente era troppo alta”: ha risposto sarcasticamente Mughini. “Volevo sapere perché non metti costumi": ha chiesto, ancora, il giudice. “Perché io non sono un attore, sono Mughini, quindi mi vesto da Mughini”.

Poi è intervenuta Selvaggia Lucarelli: “Sembra di aver assistito ad una performance eccezionale e invece ci accontentiamo di poco perché fino ad oggi non avevi fatto nulla”. Il giornalista ha replicato senza mezzi termini: “Penso che una paletta sia una cosa miserrima rispetto alla valutazione di una persona nel suo complesso. Mi sottopongo educatamente, ma mi ci pulisco anche le scarpe”. A fine puntata succede l’impensabile. Mughini, ancora teso per la discussione avuta con i giudici, irrompe in pista e conquista la scena, scagliandosi anche contro Alberto Matano: “Non mi dà pace che tu abbia detto che ho mancato di rispetto alla giuria. Uno dice che sembro un ministro del turismo e io devo dire ‘bravo’ ? Ne parliamo un’altra volta”. La conduttrice Milly Carlucci chiede alla ballerina Veera Kinnunen di aiutarla a ristabilire l’ordine. La maestra corre dal suo allievo e lo allontana dalla scena prendendolo sotto braccio. I tecnici non hanno il tempo necessario per chiudere i microfoni e Mughini si abbandona a un: “Porcaccia…”. Silenzio in teatro. Con soli 15 punti il giornalista si posiziona all’ultimo posto e viene eliminato.