Ballando Con Le Stelle, Mughini contro Selvaggia Lucarelli: "Non sei tu a dovermelo insegnare"

“Ballando Con Le Stelle” ad alta tensione. Nel corso della seconda puntata del dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci Giampiero Mughini sbotta contro la giurata Selvaggia Lucarelli, il giudice più temuto del programma. Dopo la litigata la scorsa settimana con Iva Zanicchi, di fatti, la nota giornalista è stata la protagonista di altri due botta e risposta. Il primo, e più forte tra i due, con che, dopo essersi esibito con Veera Kinnunen sulle note di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori, si è avvicinato come di consueto alla giuria per ricevere un loro parere.

Telecamere puntate su Guillermo Mariotto, preceduto però da un commento dello stesso Mughini che, riferendosi proprio al giudice, ha detto: “Ormai è un bravo ragazzo. Certo, da come mi aveva sventolato quello zero, quattro calci in cu*o sì”- e riferendosi anche (e soprattutto) alla lite della scorsa settimana con il giudice. Finalmente, poi, è arrivato l’intervento della Lucarelli, che ha esordito dicendo: “Sento parlare di eleganza e commozione, abbiamo comunque un concorrente che, quando ha ricevuto uno zero, ha detto Ti prendo a calci nel cu*o. Scusate, io tutta questa poesia non la vedo. Tanto più che la premessa dell’altra volta era di avere autoironia e non prendersi troppo sul serio. Invece è svanito tutto e hai preso a male parole Mariotto, la scorsa settimana”.

Subito Mughini ha risposto: “Se uno ti offende, tu rispondi, ci mancherebbe altro”; quindi Selvaggia ha continuato: “Nessuno ti ha offeso. Noi siamo una giuria e giudichiamo”.“Non sei tu a dovermi insegnare cosa sia una giuria, sii cortese. Comunque, andiamo al sodo”, ha ribattuto nuovamente il concorrente. Ma a questa risposta di Mughini, la Lucarelli non si è più contenuta: “Non mi devi dare tu i tempi. Sono qui da 7 anni, posso insegnartelo io cos’è la giuria di Ballando”. Subito dopo, ricomponendosi, è passata al commento sull’esibizione: “Ho visto Veera meravigliosa, che ti girava intorno. Tu il sole e lei la terra. Più che una coreografia, era astronomia”.