Tale e Quale Show, dopo il rifiuto Mussolini si convince e imita Loren

Negli scorsi giorni Alessandra Mussolini aveva minacciato di non presentarsi alla quinta puntata di “Tale e Quale Show", quella andata in onda ieri sera, venerdì 28 ottobre, in prima serata su Rai1. Una scelta confermata anche da Nando Moscariello, manager di Alessandra Mussolini, che aveva fatto sapere via social che la sua assistita avrebbe potuto non presentarsi alla quinta puntata del programma.

La concorrente del celebrity talent condotto da Carlo Conti aveva parlato della sua assenza come concorrente dal momento che era assolutamente contraria al personaggio assegnatole per l’imitazione: Sophia Loren. Di certo non facile l’imitazione di Sophia Loren, tra le più grandi dive del cinema di sempre, nonché zia della Mussolini. Quest’ultima, difatti, si era categoricamente rifiutata di interpretarla fin dal venerdì precedente, quando sono state affidate le imitazioni, ma il rifiuto concreto è arrivato il lunedì successivo, durante le prove di trucco e parrucco, dalla Mussolini interrotte. La scelta della concorrente, in realtà, è stata un’incognita fino all’ultimo, ma alla fine la ex politica ha deciso di prendere parte alla competizione ancora una volta. La sua presenza nella puntata di ieri sera di "Tale e Quale Show” è stata quindi a rischio fino all’ultimo momento anche se, alla fine, la Mussolini si è esibita con grande carisma nella sua performance e non ha assolutamente cambiato personaggio. Anzi, la concorrente ha poi tenuto a spiegare che “C’è stato (per lei) un blocco iniziale nell’interpretare sua zia, una delle donne della sua vita insieme a sua madre e a sua nonna, e questo ha comportato un blocco emotivo”. La questione però è stata grandiosamente superata da Alessandra, che è andata in scena con “Tu Vuo’ Fa’ L’Americano" nei panni di sua zia, Sophia Loren, con una inaspettata performance di gusto e di grande professionalità.