Tu si que vales, tagliata l'ospitata di Tina Cipollari: giallo e bufera social

Alice Antico 30 ottobre 2022 a

a

a

Giallo a “Tu si que vales” nella puntata di ieri, 29 Ottobre 2022, in prima serata su Canale 5. Lungo tutta la puntata, infatti, è stata mostrata Tina Cipollari nel ‘backstage’ del talent show; l’opinionista sarebbe dovuta intervenire con un siparietto per poi presentare il suo nuovo libro autobiografico “Piume di struzzo”, già presentato la scorsa settimana a “Verissimo” da Silvia Toffanin.

Mammucari umilia Belen sul palco: il finto orgasmo è un fiasco

Il programma poi, per anticipare l’ospitata, sui suoi profili social, aveva anche divulgato delle clip attraverso le quali annunciava la presenza della Cipollari nella puntata di sabato. Il pubblico, però, soprattutto gli spettatori più fedeli che sono rimasti svegli fino alla fine della puntata di ieri sera, non ha visto alcuna performance della Cipollari. Evidentemente la sua ospitata è stata tagliata e, a tal proposito, sui social molti utenti hanno protestato.

"Com'è successo". Belen sgancia la bomba su De Martino

Chi invece ha avuto spazio è stato Alberto Urso, ex allievo di “Amici” di Maria De Filippi, che è sbarcato in studio con il suo nuovo gruppo, i “The Tenors”, cui ha cantato un paio di pezzi inediti. Il giovane cantante ci ha, poi, tenuto a ringraziare Maria per lo spazio e la visibilità concessagli ogni anno. Tornando alla Cipollari, invece, resta semplicemente da capire se la sua ospitata sarà recuperata o meno nelle prossime puntate. Ma, al di là di questo, il programma non ha fatto una bellissima figura: annunciare un ospite, mostrarlo nel dietro le quinte, fare credere al pubblico che si esibirà e poi non inserirlo in scaletta non è proprio il massimo della professionalità. Non resta che attendere le prossime puntate di “Tu si que vales”!