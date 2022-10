Ornella Vanoni cade sul marciapiede e si rompe il femore. Tour rimandato

Alice Antico 26 ottobre 2022 a

Dopo la disputa ad “Amici” con Arisa e la sua battuta indirettamente pungente verso l’aspetto fisico della giudice, Ornella Vanoni torna a far parlare di sé. Un brutto incidente, infatti, ha scombinato i progetti canori della cantante, che il 10 novembre avrebbe dovuto inaugurare da Firenze il suo tour "Le Donne e la Musica". La cantante si è infatti rotta il femore per colpa di una buca nel marciapiede e si è dovuta operare. "I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi. Cari saluti", ha fatto sapere Ornella.

L'imprevisto non ha avuto conseguenze negative per fortuna, ma l'ha costretta a riprogrammare i suoi live. "La Tournée di Ornella Vanoni ‘Le Donne e la Musica' viene rimodulata nelle nuove date a causa di un intervento che l’artista ha subìto nei giorni scorsi", ha fatto sapere l'ufficio stampa della cantante. La Vanoni, dunque, si è già rimessa al lavoro ma è stata costretta a rimandare i concerti di un mese. Il tour partirà quindi il 3 dicembre da Padova e proseguirà a Roma, Brescia e Milano. Riprenderà nel 2023, dopo le festività, con Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova. Ornella, nella sua tournée teatrale, è accompagnata da un quintetto di sole donne per cui ha sempre avuto un'attenzione speciale. Si tratta di Sade Mangiaracina al pianoforte, Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello.