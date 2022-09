Arena Suzuki, lo show di Ornella Vanoni diventa virale sui social

Valentina Bertoli 19 settembre 2022 a

a

a

Ironia irresistibile e vitalità sfrenata: il ciclone Ornella Vanoni si abbatte su Arena Suzuki ‘60’70’80 e ’90, programma revival in onda su Rai 1 e in diretta dall’Arena di Verona. “Ho sbagliato tante volte”, canta la signora della canzone italiana e il brano ‘L’appuntamento’ si rivela una profezia. Luci accese e pubblico pronto ad applaudire. Parte la musica, la cantante blocca tutto e la reazione è esilarante: “Non mi ricordo perché le basi sono troppo vecchie”. Il video fa il giro dei social e Vanoni viene incoronata regina dell’ilarità anche dai giovanissimi.

La Vanoni stende i Ferragnez: "Non sono naturali e veri"

Cantante ed attrice di successo, la quasi ottantottenne Ornella Vanoni non si ferma. Indossa un elegante abito bianco, sale sul palcoscenico di Arena Suzuki, programma condotto da Amadeus e dedicato ai grandi successi del passato, ed è subito pronta a fare il suo show. Visibilmente disorientata, la cantante si volta alla sua destra in cerca di un appiglio, poi si rivolge al pubblico e sbotta: “Scusate eh, ma non mi ricordo più. Le basi sono talmente vecchie che non sono più capace. Vi dispiace ripartire?”. Amadeus, divertito, la raggiunge e corre ai ripari: “Aspetta, la canzone è quella lì. Tanto la cantano anche loro”. Vanoni accenna il pezzo e sbuffa, poi la gag è tutta da ridere: “Dammi un segno. Che casino! Ragazzi, che casino!”. Schietta e nota per la mancanza di freni inibitori, Ornella Vanoni aveva regalato attimi di comicità e grandi risate già qualche tempo fa, quando, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, si era lasciata andare ad un siparietto diventato virale nell’immediato. Dopo essersi adagiata sulla poltrona, aveva esclamato: “Non so se arrivo a Natale…”.

Video su questo argomento Cosa fanno a Ornella Vanoni. La reazione furiosa nel backstage | VIDEO

Anche questa volta, chiamata all’Arena di Verona per riproporre due canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, è al centro di una performance che è una chicca di autoironia. Schietta e disposta a non prendersi troppo sul serio, la cantante è la sola a conoscere le regole del suo gioco. Proprio quando l’esibizione sembrava aver preso il via, la grande interprete ha fermato tutto di nuovo e ha sferrato un colpo contro Milano e i milanesi. “Un attimo, un attimooooo, neanche fossimo a Milano. A Milano sono tutti isterici", ha detto mentre dalla platea partivano applausi e risate. Poi ha rincarato la dose e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe: “A Milano se non esci almeno a comprare il prosciutto ti senti un c******e”. Inarrestabile ed autentica, Vanoni ha fatto trend e il video dei suoi interventi è volato al primo posto tra le tendenze di Twitter.