Eurovision Song Contest, l'edizione 2023 sarà ospitata a Liverpool

Negli occhi di tutti ci sono ancora le immagini della Kalush Orchestra, la band ucraina che si è aggiudicata l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest a Torino con il brano "Stefania". Abbiamo esultato tutti ma la guerra in corso aveva fatto comprendere subito che non sarebbe stato possibile affidare all'Ucraina l'organizzazione dell'edizione 2023.

Niente Eurovision in Ucraina, doccia fredda per Kiev. E si ribella anche la Kalush Orchestra

E adesso arriva la notizia che la prossima edizione di Eurovision si sposterà nel Regno Unito. In particolare sarà la città di Liverpool a ospitare l'evento. Il Regno Unito si è accordato con l’Ucraina, che ha vinto l’ultima edizione di Eurovision a Torino, per accogliere al suo posto la prossima edizione del concorso, considerata la situazione del Paese in guerra contro la Russia. Lo riferisce la Bbc. Nel maggio scorso in Italia, il Regno Unito aveva ottenuto il secondo posto. E pensare che fu lo stesso Zelensky a dare appuntamento a Mariupol per l'anno prossimo.