Tale e quale show, rovinosa caduta di Francesco Paolantoni. Attimi di panico

Euforia a Tale e quale show, il programma del venerdì sera di canale 5, in cui Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno stupito tutti dopo l'imitazione di Mahmood e Blanco con la canzone vincitrice di Sanremo, "Brividi". Nella puntata di venerdì 7 ottobre i due attori hanno interpretato un'altra coppia dello spettacolo, ma stavolta internazionale: Elton John e RuPaul protagonisti del celebre duetto "Don't go breaking my heart".

A interpretare la drag queen americana è stato Paolantoni che ha attirato i commenti divertiti ed entusiasti del giudice Cristiano Malgioglio. Il celebre paroliere loda la bellezza della parrucca bionda indossata dal comico napoletano, in una strepitosa mise verde. "E tutto il resto no?" dice Paolantoni che simula ironicamente di essere offeso dalle parole di Malgioglio: "La tua è invidia, perché so' tropp' bell''...". Ma ecco che accade l'imprevisto: Paolantoni cade rovinosamente a terra dai tacchi vertiginosi provocando l'ilarità generale ma anche un po' di preoccupazione.

Carlo Conti accorre ad aiutare Paolantoni, con Cirilli vestito da Elton John che prova a coprire il collega dal momento che il vestito si era alzato del tutto... "Sarò stata colpa del mio commento" chiosa Malgioglio nel divertimento generale.