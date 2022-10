Gf Vip nel caos, salta la diretta e Sara Manfuso abbandona il gioco

Giada Oricchio 05 ottobre 2022 a

Stop al Grande Fratello per un problema tecnico, i social non ci credono e Sara Manfuso abbandona il gioco: “Non siamo tutti delle me**e”. La settima edizione del GFVip è più tormentata del previsto: le crudeltà inflitte a Marco Bellavia per il forte disagio mentale hanno portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini, quella del “bullismo te lo meriti”, e all’eliminazione di Giovanni Ciacci a furor di popolo e di volti noti dello spettacolo. Graziati - senza giusta causa - Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Eleonoire Ferruzzi, Gegia (su di lei l’Ordine degli psicologi del Lazio ha aperto un’indagine, nda) e tanti altri.

Insomma a qualcuno sono cadute le ciglia finte e dietro c’era la banalità del male. Confermata dal fatto che, dopo la ramanzina del conduttore Alfonso Signorini, i concorrenti non solo non si sono pentiti, ma neppure hanno capito la gravità del loro comportamento pensando che bastasse ad assolverli una pizza sghemba in onore di Marco Bellavia e qualche bacio a favore di telecamera. Baci e carezze che quando era in casa gli sono state pervicacemente negati.

Detto ciò, oggi il Codacons ha annunciato di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: “Chiediamo di accertare possibili illeciti penali e violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc in merito alla vicenda Bellavia. Ancora una volta la trasmissione Mediaset si rende protagonista di gravi episodi che oltre a rappresentare una forma di violenza sono altamente diseducativi specie per il pubblico più giovane. Nonostante quanto accaduto, né gli autori del programma né i vertici dell’azienda hanno saputo adottare misure adeguate, lanciando un messaggio errato e pericoloso ai telespettatori”.

Poco dopo la diretta del GF sul canale Mediaset Extra è saltata. L’interruzione è durata dalle 14 alle 18.30 circa. Sull’account social del reality show si leggeva che c’era stato un “problema tecnico” (un blackout all’intero meccanismo di riprese secondo Fanpage.it), mentre su Twitter si rincorrevano le voci più disparate: dalla “regina di Roma” che era riuscita a fare irruzione in casa per dire ai vipponi di vergognarsi a due coinquilini arrivati alle mani passando per una sospensione del programma. Sta di fatto che una volta ripresa la programmazione, in diretta, alle 19.10, si è visto il ritiro di Sara Manfuso dal GFVip.

La moglie dell’ex deputato Pd Andrea Romano ha abbandonato lo show e varcato la porta rossa senza aspettare la puntata di giovedì 6 ottobre. La produzione ha provato a farle cambiare idea, ma non c’è stato niente da fare. Manfuso è stata molto criticata dall’opinionista Sonia Bruganelli per l’ignobile caso Marco Bellavia. La giornalista si è sentita punta sul vivo, ha respinto con forza le accuse ribadendo di aver fatto di temi come la violenza e la discriminazione “il cuore della sua attività” (ipse dixit) e ha annunciato di voler lasciare perché “scossa”.

Tuttavia, ieri, Sonia Bruganelli ha condiviso un video social in cui Sara Manfuso si esprime con estrema leggerezza su Bellavia ridacchiando con i compagni. Adesso l’epilogo. La concorrente ha salutato così i gieffini: “Sono contenta di esserci stata, avrei continuato ma dopo quello che è successo, proprio non riesco. Va contro la mia storia. Noi sappiamo che abbiamo alcuni valori e vanno difesi a testa alta, non siamo tutti delle me**e, non siamo stati protagonisti attivi di certe vicende e dirò che non siamo tutti insensibili. Contatterò Marco”.