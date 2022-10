Gfvip, Attilio Romita si traveste di nuovo. Che succede nella Casa

Francesco Fredella 05 ottobre 2022 a

Dopo Attilia, arriva Lucciola: la seconda maga del Gfvip. Il travestimento funziona e Romita, abbandona del tutto i panni del mezzobusto. E si traveste: la scena ricorda un po’ i vecchi programmi del grande Renzo Arbore. "Sono una fatina, mi dicono molto carina e vi porto felicità!", dice Romita. E’ divertito da tutto quello che accade nella casa nelle ultime ore. Si presenta come Lucciola con tanto di trucco e diverte il pubblico. Applausi dei vipponi e tante risate. Finalmente nella casa più spiata d’Italia arriva un po’ di leggerezza dopo le ultime difficoltà segnare dal caso Bellavia. La scorsa settimana Romita si era travestito da maga Attilia. Anche in quel caso ha sfoderato doti del tutto inaspettate. Chi lo conosce bene sa che ha un grande senso dell’humour, oltre a quel pizzico di vanità che da sempre lo contraddistingue.

Alcune ore fa, Attilio e Amaurys si sono confidati in una lunga chiacchierata in giardino sotto un bellissimo sole di ottobre a Roma. L’ex conduttore del Tg1 svela la sua rottura matrimoniale dopo la nascita di sua figlia. Attilio ha raccontato di aver deciso di tornare a casa, insieme alla moglie, per amore della figlia. “Un gesto bellissimo”, ha detto Amaurys. Poi il suo matrimonio è finito definitivamente. Ora Romita è legato a Mimma, una bellissima donna di Bari. Imprenditrice di professione. La vedremo in prima serata al Gfvip?