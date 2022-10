Gfvip, Elenoire Ferruzzi in crisi vuole lasciare. Escamotage prima dei provvedimenti sul caso Bellavia?

Francesco Fredella 03 ottobre 2022 a

a

a

Anche Elenoire Ferruzzi vorrebbe abbandonare il Grande Fratello vip. Insomma, nel giro di pochi giorni la casa di Cinecittà diventa rovente più che mai dopo l'addio di Marco Bellavia (bullizzato da alcuni concorrenti per aver mostrato segni di cedimento, quindi di depressione). Ora la Ferruzzi mostra un certo disagio nei confronti di quella casa che l'ha resa protagonista di gioie ed emozioni nelle prime due settimane. "Assolutamente", come dice lei stessa. Ne parla in veranda a Giaele De Donà. “Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così, e il microfono e le cose...basta! Ma che me ne frega a me [di restare, ndr]. Non sono mica obbligata! Se sto pensando di abbandonare? Certo! Chi me lo fa fare a stare qua a me? Io non posso stare male, nella mia vita sono stata troppo male, basta. Non me ne frega un cazz*, non me ne frega niente”, dice la concorrente. Forse ha paura di quello che potrebbe accadere dopo la rivolta del web nei confronti di tutti i gieffini? Anche gli ex concorrenti hanno tuonato nei confronti di questa edizione.

"Mai visto tanto odio", Volpe spara a zero sul "branco" del GF Vip

Ma c'è anche un certo malessere di Elenoire per l’amore non ricambiato da parte di Luca Salatino. Insomma, una vera e propria crisi. “Non sto bene, anche per quello che è successo ieri. Ok che poi nelle prossime puntate parleranno d’altro ma è una cosa ben più profonda. Sono arrabbiata anche perché non mi sento capita e sono ferita. Io provo delle cose vere e non sono stata creduta. Per l’ennesima volta sono stata smentita. Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono? Perché devono dire tutto questo?! Il capitolo non è chiuso, non posso chiuderlo a comando. Appunto perché non erano cose campate in aria per me non riesco a chiudere. So che non posso fare nulla qui dentro. Capisco che non ci sono delle soluzioni", continua.