Emma Marrone e lo sfogo doloroso: "Così è morto papà, vergognatevi"

Alice Antico 09 settembre 2022 a

a

a

Lo sfogo di Emma Marrone dopo la morte di suo padre ha letteralmente lasciato il segno. Rosario Marrone, il papà della cantante, è morto a soli 66 anni. A dare la tragica notizia è stata la stessa figlia attraverso un post su Instagram: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

Rosario è scomparso all'improvviso nella serata di domenica 4 settembre. Anche il Comune di Aradeo, piccola cittadina della provincia di Lecce in Puglia, ha voluto ricordare il padre di Emma sulla propria pagina Facebook. “È con profonda tristezza - si legge nel messaggio postato dall'amministrazione comunale e firmato dal sindaco Giovanni Mauro a nome di tutta la comunità aradeina - che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l'improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario”.

Subito dopo la notizia della scomparsa di Rosario Marrone, però, sui social qualcuno ha dato spazio a illazioni indicibili e vergognose sulla sua morte, accostando il dramma familiare al Covid e ai vaccini. E così, proprio la cantante ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte: "Volevo ringraziarvi, anche da parte della mia famiglia, per la vostra vicinanza", ha iniziato. Subito dopo è andata dritta al punto: "Volevo commentare anche tutti quei soggetti che hanno fatto le solite illazioni fantasiose ed ignoranti sulla questione dei vaccini […] Ma penso ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia”. E così Emma ha svelato la malattia contro cui stava combattendo il padre.

Rosario è stato il primo vero talent scout di Emma; poi è divenuto il suo manager personale. Musicista a sua volta, aveva trascinato la figlia con sé sui palchi quando Emma aveva appena 9 anni. Un talento scoperto prestissimo, il suo, e consacrato con l'avventura ad “Amici di Maria De Filippi” tra il 2009 e il 2010, e con la vittoria della nona edizione del concorso televisivo. Da lì un crescendo di successi della cantante, legatissima al padre e a tutta la sua grande famiglia. Le parole di Emma sui social si sono chiuse con un appello pubblico ai suoi follower: "Volete fare qualcosa per me, me lo dite in tanti; allora informatevi su come donare il midollo, abbiamo bisogno di più donatori nel nostro Paese […] aiutare gli altri significa aiutare se stessi”, ha concluso.