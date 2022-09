Chi parteciperà al Grande Fratello Vip 2022. Il cast bomba di Alfonso Signorini

15 settembre 2022 a

Il Grande Fratello Vip riapre la porta rossa lunedì 19 settembre su Canale 5. Da Giovanni Ciacci a Pamela Prati, da Ginevra Lamborghini a Antonino Spinalbese: chi c’è e chi no nella casa più spiata d’Italia.

La settima edizione che potrebbe entrare nel Guinness dei primati se, come si ipotizza, venisse prorogata prima per tre mesi e poi fino a giugno (dipenderà dagli ascolti). Il padrone di casa è sempre Alfonso Signorini che ha confermato Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista e ha voluto Orietta Berti al posto dell’esclusa Adriana Volpe (“Non ha preso bene la mia proposta di fare di nuovo la concorrente” ha dichiarato velenoso Signorini, nda).

Diversamente dagli anni passati, il conduttore non ha presentato il cast preferendo puntare sull’effetto sorpresa per il kick-off, ma il sito “davidemaggio.it” ha spoilerato i primi 23 concorrenti. In quota “pubblico adulto”, ci sono Patrizia Rossetti, volto di punta di Rete 4, ex La Fattoria e Pechino Express; Marco Bellavia, ex conduttore del programma Bim Bum Bam ed ex fidanzato di Paola Barale (che parteciperà a Ballando con le Stelle, nda); il costumista Giovanni Ciacci che racconterà la sua storia dopo aver rivelato che è sieropositivo; la cantante Wilma Goich e l’attrice Gegia, nota soprattutto in tv negli anni ’80 e per i film con Jerry Calà e Charlie Gnocchi, conduttore radiofonico e fratello di Gene Gnocchi.

In quota social per interessare un target più giovane ci sono George Ciupilan, giovane tiktoker che ha partecipato al docu-reality Il Collegio; l’influencer Sofia Giaele De Donà e Alberto De Pisis, ex fidanzato di Taylor Mega prima di dichiararsi poi omosessuale e l’influencer Nikita Pelizon, già vista a Ex On The Beach e Pechino Express. In quota “riciclati”: Cristina Quaranta, ex ragazza di Non è la Rai, velina di Striscia la Notizia ed ex Isola dei Famosi 2005; Daniele Del Moro, ex GF16, Amaurys Pérez, ex Ballando con le Stelle, Pechino Express, Isola dei Famosi; Pamela Prati, soubrette nota per il caso Mark Caltagirone e già nella prima edizione della versione vip del GF e la modella Carolina Marconi, ex Grande Fratello 4, guarita di recente da un tumore.

Entreranno nel loft di Cinecittà anche Edoardo Donnamaria, speaker di RTL 102.5; Elenoire Ferruzzi icona trans molto nota sui social, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi, conosciuta per i flirt con calciatori e con il figlio di Fabrizio Corona e Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. Il tributo più alto al gossip, lo paga il parrucchiere Antonino Spinalbese, balzato agli onori della cronaca per la relazione finita con Belen Rodriguez che lo ha reso padre di Luna Marì. Da “UominieDonne”, per ora c’è solo il tronista Luca Salatino, ma è probabile che con il passare dei mesi arrivino altri nomi noti della corte di Maria De Filippi. Mine vaganti e volti inediti sono la giornalista Sara Manfuso, moglie del deputato PD Andrea Romano, e il collega ex Rai Attilio Romita. Forfait all’ultimo minuto di Patrizia Groppelli, opinionista di Barbara D’Urso e fidanzata del direttore Alessandro Sallusti.

G.O.