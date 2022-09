Romics rende omaggio a Diabolik e Lupo Alberto

Antonio Maggiora Vergano 21 settembre 2022 a

Presentata l’edizione XXIX di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, che torna alla Fiera di Roma dal 6 al 9 ottobre. Ben 5 i padiglioni per 70.000 mq espositivi, occupati dalla manifestazione. Proseguono le collaborazioni istituzionali con il Centro per il libro e la lettura e il Ministero della Cultura, ma anche con Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, con trentasei imprese regionali che parteciperanno all’evento Nei quattro giorni di Romics si svolgerà un contest sul fumetto utilizzando tavole grafiche del FabLab Lazio e masterclass con i partecipanti di Zagarolo Game House. Cinque i Romics d’Oro della XXIX edizione del Festival: l'artista spagnolo Jordi Bernet, la giapponese, ma ormai «Yomana» da anni, Yoshiko Watanabe, l'emiliano Filippo Scòzzari, più il brasiliano Fabricio Baessa visual effects supervisor di film di fantascienza, e il tagiko Jama Jurabaev concept artist e art director di Industrial Light & Magic. «Edizione ricca di iniziative, con cinque maestri premiati con il Romics d'Oro – afferma la Direttrice Artistica di Romics Sabrina Perucca – una serie di mostre molto ampia e tanti appuntamenti con il fumetto e il mondo dei viodeogiochi.

Dopo la pausa per la pandemia, ci sarà il grande ritorno della gara del Cosplay che selezionerà i partecipanti per il campionato del mondo in Giappone (il World Cosplay Summit 2023 di Nagoya) e tanti raduni e sfilate». Da non dimenticare il fenomeno di Youtuber e Tiktoker. «Avremo un'area dedicata – conclude Perucca – e non mancheranno le grandi star di internet». Hanno già confermato la presenza Xiao, Ale e Piè, Lorenzist, Marcy, Mark, Loco, Baddy e Arienne Make up di In-sane managment e poi @Machedavvero (Pampling), Mattia di Chiara, il canale tech di Stockdroid, Nicolò Cumerlato, gli Italian Extreme Modders e Saddytech, Dan Young, Mh Hardware (Trippodo) e poi Giorgia Salvucci, Emanuelson, Loly, Pippega, Damiano Alberti (Lega E-Sport), Giada «LostJade» Romano, Boban Pesov, Giovanni «Volpescu» Ballerini (Tora Edizioni).

Nomi che forse agli adulti dicono poco, ma che fanno proseliti clamorosi tra i più giovani. Grande novità la prima edizione del nuovo premio rivolto alla musica, Musicomics – Premio Romics Musica per Immagini, realizzato con il patrocinio di SIAE che assegnerà il Premio alla Miglior Colonna Sonora per un film d’Animazione italiano, e Nuovo IMAIE che assegnerà il Premio alla Miglior interpretazione musicale per una sigla tv e un Premio alla miglior performance di doppiaggio per un film musicale. Saranno assegnati anche due Premi Speciali alla memoria di due grandi amici del festival: il Premio alla Carriera Luigi Albertelli e il Premio della Critica Andrea Lo Vecchio, proclamato dalla Giuria della Stampa. La Direzione Creativa è di Mirko Fabbreschi, mentre la Giuria del Premio è composta da Carla Vistarini, Andrea Guerra, Claudio Simonetti, Simona Patitucci. Tra le iniziative in programma da non mancare per i «vecchi» amanti del fumetto la festa per i 60 anni di Diabolik della casa Astorina, e l'incontro con il pubblico di Silver, l'ideatore di Lupo Alberto, per la nascita della rivista «Tutto un altro lupo».