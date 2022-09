Totti e Ilary irrompono a Otto e mezzo. "La privacy?" botta e risposta tra Aldo Cazzullo a Lilli Gruber

13 settembre 2022 a

Sprazzi di gossip a Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7 lunedì 12 settembre. In studio a commentare i fatti del giorno c'è Aldo Cazzullo, autore della clamorosa intervista pubblicata dal Corriere della sera in cui Francesco Totti lancia accuse pesanti a Ilary Blasi, con una separazione che appare avvicinarsi inesorabilmente ai tribunali .

"Ne parla tutta Italia, se ne discute tantissimo alla faccia...." dice Gruber con Cazzullo che la interrompe: "Alla faccia della privacy?". "Ma no, se uno rivela quello che accade nella sua vita privata è colpevole di non avere privacy" chiarisce la conduttrice che si riferiva "alla faccia" dei veri problemi degli italiani, come le bollette e la crisi economica.

"I due veri romanzi popolari italiani sono il calcio e la televisione, Totti e Ilary rappresentano questi mondi intrecciati, da questo il gigantesco interesse" dell’opinione pubblica, spiega il giornalista che ricorda di aver conosciuto l'ex calciatore ai mondiali del 2002, in Giappone, e successivamente durante quelli vinti dalla nazionale italiana in Germania, nel 2006. "Non ci siamo mai persi di vista. Aveva questa storia da dire..." e Totti lo ha contattato, pare essere la ricostruzione. Cazzullo ricorda poi come la parte dell'intervista "a cui sono più affezionato non è quella dei Rolex ma quella in cui racconta quando si chiude il sipario: ha 41 anni, lui è un monumento per la Roma e per Roma ed è costretto a lasciare, poi diventa dirigente, poi lo mandano via... Dice: io ho paura", commenta il giornalista raccontando la fine della carriera di calciatore della leggenda giallorossa.