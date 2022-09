Totti, parla l'amico Alex Nuccetelli: Francesco rinato con Noemi. E avverte Ilary: deve andare più piano...

Alice Antico 12 settembre 2022 a

Dopo le dure affermazioni di Francesco Totti, che ha rotto il silenzio con l’intervista di domenica 11 settembre al “Corriere della Sera”, il programma mattutino “I fatti vostri”, in onda ogni giorno su Rai 2, ha visto questa mattina la presenza di Alex Nuccetelli. Amico stretto della coppia, egli ha ripercorso l’evoluzione della storia d’amore che più ha fatto sognare il pubblico italiano, fino al suo capolinea, per parlare poi della situazione attuale tra i due coniugi. “Posso affermare che Francesco, qualche tempo fa, ha avuto un periodo particolare, un po' più triste e pensieroso del solito, al contrario di com’è lui, che diffonde sempre buonumore […] in quei momenti è indubbiamente cambiato qualcosa, ma lui è molto discreto, soprattutto con ciò che riguarda la sua famiglia e Ilary […] è sempre stato molto attaccato alla famiglia, un marito devoto", ha esordito Nuccetelli.

Poi, alla domanda “(essendo molto amico di Totti) Fai parte di quelle persone che lo hanno messo in guardia nei confronti di un possibile tradimento da parte di Ilary?”, Alex ha risposto:”Io ho sentito tutto, i gossip su di lui e su di lei […] ma io ero amico di entrambi”- ha specificato- “per questo mi sono solo potuto fare una mia idea della situazione”.

Il punto poi si è spostato sulle origini del grande amore vissuto dall’ex calciatore e dalla conduttrice: il loro primo incontro, di fatti, è stato proprio grazie ad Alex Nuccetelli, pr ed organizzatore di importanti eventi. “Eravamo a giocare a biliardo, Francesco l’ha vista in tv e gli è piaciuta subito. Ilary era una mia amica, conoscevo bene sua sorella, e allora ho cercato di metterli in contatto”, ha raccontato Nuccetelli, “Ma inizialmente Ilary era fidanzata, conviveva a Milano, e non aveva alcun motivo di interrompere la sua relazione”.

Ilary Blasi e Francesco Totti alla fine si sono incontrati e “dopo un mese e mezzo, massimo due, dal primo appuntamento, lei ha riscontrato qualcosa che non andava nel suo compagno con cui conviveva […] quello fu il momento in cui le consigliai di considerare un’occasione con Francesco”, ha detto Nuccetelli.

Tornando poi allo stato attuale delle cose, è stato domandato quando, precisamente, Francesco Totti avrebbe scoperto di essere stato tradito. Nuccetelli non ha parlato di ‘messaggi nascosti’ ma di un ‘cambiamento introspettivo e personale’ dell’ex capitano della Roma. Ecco perché poi l’attenzione si è spostata su Noemi Bocchi: “Lei è una ragazza brava e riservata […] la storia tra Francesco e Noemi è iniziata quest’anno, nonostante i due si frequentavano da un po' […] non dico che lui sia innamorato, non lo so questo, ma posso dire che Francesco ha trovato in lei una rinascita", ha confessato Alex. “Loro si sono conosciuti in un evento in Sardegna, in circostanze futili, dove Francesco era peraltro con Ilary. Certo, lui l’aveva notata […] ma prima di frequentarsi sono passati altri mesi, episodi, eventi”. E, a proposito di Ilary, invece, Nuccetelli ha affermato che “Se davvero si vuol parlare di tutela dei propri figli, bisognerebbe andarci un po' più piano, in tutto”.