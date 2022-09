Fabrizio Corona e il messaggio misterioso di Francesco Totti: profilo Instagram bloccato

13 settembre 2022 a

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona risulta non raggiungibile. Non è chiaro se sia stato il social network a disattivarlo oppure se l'ex paparazzo lo abbia chiuso momentaneamente. E sono già in molti a ricollegare la vicenda a quella relativa alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

All'indomani della durissima intervista concessa dall'ex capitano della Roma al Corsera, Corona ha iniziato a preannunciare la pubblicazione di presunte prove di altri tradimenti nella coppia. Oggi, poco prima che il suo profilo Instagram sparisse, Fabrizio Corona ha pubblicato lo screenshot di una "richiesta di messaggio" da parte di Francesco Totti. Cosa gli abbia scritto l'ex giocatore resta però un mistero. L'ex paparazzo ha infatti oscurato il testo del messaggio con un grosso punto interrogativo rosso, ma ha lasciato intendere che Totti volesse mettersi in contatto con lui. Non è dato sapere cosa sia accaduto dopo: l'unica certezza è che il profilo di Corona è sparito.

Ieri, 12 settembre, Corona aveva pubblicato la foto di una ragazza, tale Martina, lasciando intendere fosse collegata alla vicenda e l’audio di una telefonata con un'altra ragazza che asseriva di avere avuto un contatto con Totti e di poterlo provare con messaggi e file audio. Corona aveva quindi promesso nuove rivelazioni circa la storia di cronaca rosa del momento. Ma per il momento non potrà farlo su Instagram.

Per il momento, l’ex re dei paparazzi non ha fornito alcun aggiornamento su quanto accaduto, né attraverso la pagina di Atena Agency, la sua agenzia di spettacolo, né attraverso il profilo del figlio Carlos Corona.