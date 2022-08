La prima volta dei Maneskin in Giappone: "L'esperienza più ipnotica di sempre". E Damiano si fa un nuovo tatuaggio

Alice Antico 24 agosto 2022 a

I Maneskin conquistano anche il Giappone. Tokyo, poi Chiba e infine Osaka: sono state queste le tappe giapponesi del “Loud Kids Tour”. La band ha “spaccato” anche in terra nipponica. “La nostra primissima volta in Giappone è stata l'esperienza più ipnotica di sempre” ha scritto il gruppo sui social, ringraziando per l’ospitalità il “Summer Sonic 2022”. Ma Damiano ha fatto molto di più, tatuandosi un drago gigante tra un concerto e l'altro: un gesto indelebile per ricordare un'esperienza altrettanto incancellabile. La figura del drago - creatura anticamente legata alla mitologia giapponese - è utilizzata come buon auspicio ed è il simbolo di equilibrio, saggezza, forza e longevità. Si tratta di un vero e proprio sentito omaggio al continente asiatico.



Dopo un lavoro meticoloso il frontman romano ha mostrato la sua “nuova creatura” sui social, e si é fatto fotografare in piena notte nelle strade strette di Tokyo, posando in modo provocatorio. Una sigaretta in bocca, un pacchetto di sigarette in mano, il torso nudo, gli occhi truccati come sempre, i capelli scomposti, i pantaloni calati fino all’altezza del pube, l’intimo Calvin Klein in vista. “Dragon soul”, anima da drago, scrive Damiano sui social; e immediato è il commento di Victoria De Angelis e della fidanzata Giorgia Soleri. “Il mio drago è più figo” scrive la prima, “bono vero” la seconda. Anche nel solenne e rigoroso Giappone i Maneskin hanno continuato a sfoggiare outfit visibilmente ‘genderless’. A Tokyo, infatti, la band romana sembrava uscita da un fumetto manga, o da uno dei severi college nipponici dove gli studenti frequentano le classi in uniforme.

Gonnellina a pieghe e crop top a maniche lunghe bianco per Ethan, blu per Damiano David che ha aggiunto un fiocchino rosa, calzini bianchi e mocassini. Abitino rosa per Victoria che tuttavia, sul palco, ha di nuovo mostrato la sua anima da star della musica rock, coprendo il seno solo con una stellina come già accaduto a Chicago durante il “Lollapalooza Festival”. Victoria si è fatta poi fotografare sia con i fan, sia mentre assaporava dei noodle, come pure Ethan. Insieme per le strade di Tokyo, i Maneskin hanno ricevuto il saluto dei quattro musicisti della band locale “King Gnu” che vanta oltre mezzo milione di follower. “Our very first time in Japan” la nostra prima volta in Giappone è l'esperienza più “mesmerising” ipnotizzante di sempre, scrive la band, mostrando come ha trascorso il tempo libero dai concerti. Un vero e proprio omaggio al pubblico del “Toyosu PIT”, definito la “wildest crowd”, cioé la folla più scatenata che i Maneskin abbiano incontrato. Per la band, la prossima occasione per un ‘imprint’ internazionale sarà l’assegnazione degli “MTV VMAs” che si terranno il 28 agosto a Newark in New Jersey (USA). La band sarà sul palco con Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift e molti altri artisti ancora. Concorreranno nella categoria “Best Alternative Video” per il loro singolo “I wanna be your slave”. Poi continueranno il tour con date in Brasile, Cile e Argentina.